إسرائيلي محرر من أسر حماس كان نجح بالفرار أربعة أيام من آسريه داخل غزة

الإسرائيلي من أصول روسية حماس أفرجت عنه باطار صفقة منفصلة مع روسيا

روت يلينا مجيد ، خالة روني كريبوي الذي افرج عنه من أسر حماس أمس الاحد، صباح اليوم خلال حديثها مع هيئة البث الرسمية "كان" بأن "روني روى لها بأنه احتجز في عمارة انهارت جراء الضربات الصاروخية، ونجح خلال ذلك بالفرار والاختباء على مدار أربعة أيام لوحده، وإنه خلال ذلك حاول الوصول الى الحدود، الا انه في نهاية الأمر امسكه الغزيون وأعادوه الى حماس".

وكان كريبوي من فريق الإنتاج باحتفال الطبيعة في برعيم. وحاول صباح 7 أكتوبر الفرار مع صديقه من مسلحي حماس. وروت خالته :"في مرحلة معينة روني قرر التوقف عن الركض، واختبأ بين الشجيرات، وكان صديقه على تواصل معه حتى الساعة 10:30، لكن روني ابلغه انه يسمع أصوات مسلحين بالقرب منه، وبعد عشر دقائق اتصل ورد عليه مسلحي حماس بالعربية، وبدأ يصرخ روني روني ".

على مدار أسبوع ، عائلة روني لم تعرف مصير ابنها حتى تم تبليغهم من الجيش الإسرائيلي بأنه يوجد احتمال كبير بأنه مختطف، ويحمل روني هوية مزدوجة- إسرائيلية وروسية. ولم يفرج عنه إطار الصفقة للإفراج عن المختطفين انما كجزء من اتفاق بين حماس وروسيا.