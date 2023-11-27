الإعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين إضافيين

وسيتم خلال اليومين تبادل رهائن واسرى حيث سيفرج عن 20 رهينة إسرائيلية مقابل 60 أسيرا فلسطينيا

أعلنت قطر وحماس رسميا اليوم التوصل الى اتفاق لتمديد الهدنة ليومين وسيتم خلالها الإفراج عن 20 إسرائيليا، أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل أكدتا التوصل الى تمديد.

ويشار الى أن قائمة المحررين الإسرائيليين اليوم في إطار اعدت نهائيا مساء اليوم بعد تأخير متواصل بسبب اعتراضات إسرائيلية هامة على تشكيلة القائمة التي تسلمتها صباح اليوم. ومنذ صباح اليوم تداولت أخبار المفاوضات بين الطرفين حولها، وذكرت شبكة "سي ان ان" عن مصدر إسرائيلي أن أحد نقاط الخلاف هي حقيقة عدم شمل القائمة بأمهات. حيث قالت إسرائيل انه بموجب الاتفاق كان يجب إعادة الأطفال المختطفين مع امهاتهن سوية، وهو اتفاق اخترق بعد عودة هيلا وروتم بدون امهما.

وبعد دقائق من اعلان مصر من ان الدفعة الرابعة من الصفقة ستتم مساء اليوم وستشمل 11 مختطفا، قال مسؤولون إسرائيليون أنه يوجد تقدم بالجهود للتوصل الى اتفاق حول قائمة المحررين اليوم, بما في ذلك قضية الأمهات، ولاحقا افيد عن التوصل الى اتفاق وان القائمة النهائية ستشمل والدتين وتسعة أطفال.

جاء في الإعلان المصري ظهر اليوم، على لسان ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أنه من المتوقع إطلاق سراح 11 مواطنًا إسرائيليًا اليوم، وأن المفاوضات جارية للإفراج عن 33 أسيرًا فلسطينيًا . وذكر في الإعلان نفسه، إن مساعي مصر وقطر تقترب من تمديد التهدئة يومين إضافيين، سيتم خلالها إطلاق سراح 20 مختطفاً إسرائيلياً آخر و60 أسيراً فلسطينياً، ولاحقاً، كما ذكر، أكدت قطر وحماس أن وتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

وبعد ساعة من إعلان قطر، أكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن هناك اتفاقا على تمديد التهدئة يومين إضافيين. وذكر أنه وفقا للخطوط المتفق عليها مسبقا سيتم إطلاق سراح 10 مختطفين إسرائيليين غدا، وسيتم إطلاق سراح 10 آخرين بعد غد.