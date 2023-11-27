الكشف عن لقاء قائد حماس يحيى السنوار مع مختطفين إسرائيليين في الأنفاق

قائد حماس تحدث مع الرهائن الإسرائيلية بلغة عبرية ممتازة قائلا :"أنتم بالمكان الأكثر أمانا"

روت مختطفة عادت خلال الأيام الأخيرة من أسر حماس في غزة لعائلتها عن حدث جرى معها خلال الأيام الأولى من الحرب، بينما كانت تتوجد مع مختطفين آخرين في أحد الأنفاق، وإذ بالباب يفتح. ووقف عند المدخل رجل مع ذقن تحدث لهم بلغة عبرية ممتازة بدون لكنة، وتبين أنه يحيى السنوار، قائد حماس في غزة ومن مؤسسي الذراع العسكرية لحركة حماس.

ووفقا للقناة الإسرائيلية N12 هذا الرجل نظر اليهم في النفق وتحدث معهم بالعبرية بطلاقة :"مرحبا، انا يحيى السنوار،أنتم بالمكان الأكثر أمانا، لن يحدث لكم شيئ".هذه القصة روتها الإسرائيلية المختطفة الى عائلتها وتم التحقق منها من قبل السلطات التي حققت معها.ويشار الى ان السنوار كان سجينا أمنيا في إسرائيل وأفرج عنه في إطار صفقة شاليط.