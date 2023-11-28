التغطية متواصلة: استمرار وقف إطلاق النار لليوم الخامس، وإسرائيل تتلقى قائمة بأسماء الرهائن العشرة الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم
تم إطلاق سراح 50 رهينة بموجب الاتفاق (بالإضافة إلى 30 رهينة من خارج الاتفاق، غالبيتهم تايلانديون كانوا يعملون في إسرائيل) بالإضافة إلى 150 سجينًا فلسطينيًا، بمعدل رهينة واحدة لكل ثلاثة أسرى.
في اليوم الثالث والخمسين للحرب، تلقت إسرائيل قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم كجزء من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وتم إبلاغ عائلات الرهائن العشرة بالإفراج عنهم. وبالأمس وصل إلى إسرائيل تسعة أطفال ووالدتان إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ضمن المرحلة الرابعة من الاتفاق مع حماس.
ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس اليوم الخامس، والتي تنتهي صباح الثلاثاء لكنّ الطرفين اتّفقا على تمديدها لغاية صباح الخميس الوشيك، حيث سمحت بالإفراج عن الرهائن والسجناء وتقديم المساعدات الطارئة في قطاع غزة.
ومن جهتها وزارة العدل الإسرائيلية تنشر أسماء 50 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا إضافيًا يمكن إطلاق سراحهم بموجب تمديد الهدنة، وتشمل القائمة أيضًا عهد التميمي، التي اعتقلت في وقت سابق من هذا الشهر.
ومنذ، الجمعة المنصرمة، تم إطلاق سراح 68 رهينةاً إسرائيلياة فضلا عن عمال من جنسيات أخرى بموجب الاتفاق غالبيتهم تايلانديون كانوا يعملون في إسرائيل، مقابل 150 سجينًا فلسطينيًا، بمعدل رهينة واحدة لكل ثلاثة أسرى، في ما يبدو أن مصير الرهائن الأميركيين في غزة لا يزال غامضاً.
لمتابعة تطورات الهدنة بين غسرائيل وحماس في المدونة السابقة
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كفير بيباس، إسرائيلي عمره 10 أشهر في صحيفة ديلي تلغراف
تم نشر صورة كفير بيباس، البالغ من العمر 10 أشهر، مع الابن أرييل، 4 سنوات، وهو أم شيري وابنه ياردن، في الصفحة الأولى من المجلة البريطانية، ديلي تلغراف. تم احتجاز أفراد العائلة من قبل حماس منذ 53 يومًا.
اشتباكات في طوباس بالضفة الغربية لا تزال مستمرة
دخلت القوات الإسرائيلية إلى قرية طوباس، في سيسجورداني، لاعتقال الأشخاص المطلوبين، الذين يشتبه في تورطهم في أنشطة عدائة، في ما فتح مسلحون فلسطينيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي الذين قاموا بالرد، الحادث لم ينتهي بعد.
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الرهينة السابقة ألما أبراهام، 84 عاماً، لا تزال في حالة حرجة
لا تزال حالة الرهينة السابقة ألما أبراهام، 84 عاماً، صعبةن حيث قدم نائب مدير مركز سوروكا الطبي الدكتور تزاك سلوتسكي، تحديثًا عن حالتها هذا الصباح: "وصلت ألما إلى منزلنا في حالة صعبة للغاية مع وجود مؤشرات حيوية مثل النبض وانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم. عند دخولها، طاقم المستشفى" وتابع"ناضلت من أجل حياتها. وهي حاليا في وحدة العناية المركزة، تحت التخدير والتنفس الاصطناعي. والفرق تحيط بأفراد الأسرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
تقارير: التهدئة لن تمدد أكثر من عشرة أيام
صرح مصدر سياسي لهيئة البث الرسمية الإسرائلية"كان" أن "إسرائيل تعتقد أن وقف إطلاق النار لن يمتد إلى ما بعد الأيام العشرة المنصوص عليها في الاتفاق مع حماس، بالأمس زعمت حماس أن الأمهات ليس في أيديها، بل في أيدي الفصائل الأخرى" وبحسب المصدر نفسه، ضغطت الولايات المتحدة ومصر على قطر وحماس لإدراج الأشخاص الذين يُزعم أنهم لا تحتجزهم حماس في خطة إطلاق سراح الرهائن. وجرت مفاوضات مكثفة بين رئيس المخابرات المصرية ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد لإجبار حماس على ضم هؤلاء الأمهات.
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وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية والإمارات الخميس الوشيك
من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة لإسرائيل، الخميس الوشيك، يتبعها بزيارة للسلطة الفسطينية للتباحث في سبل وإمكانيات منع توسع الحرب في قطاع غزة ومواصلة الجهود لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، على ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية الإثنين. وأوضح البيان أن "بلينكن سيسافر إلى بلجيكا ومقدونيا الشمالية وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة من الاثنين إلى السبت".
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وزارة الاتصالات الإسرائيلية تنفي وقوع هجوم إلكتروني على خطوط هاتف الطوارئ
أصدرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية بيانا بعد ساعات من الحادث أوضحت فيه أنه ليس هجوما إلكترونيا، وقالت: "بسبب خلل فني في الشبكة السلكية، توقفت بعض مراكز الطوارئ عن العمل. وتجري معالجة المشكلة. وهذا ليس هجومًا إلكترونيًا". في الوقت نفسه، أعلنت شرطة الاحتلال أن الفحص الذي أجراه أظهر أنه خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية، حدث خلل في جميع خطوط البرق، وليس فقط في خطوط الطوارئ.
وصل الأطفال والأمهات المفرج عنهم إلى مستشفى إيخيلوف ليلاً، وجميعهم في حالة مستقرة وتم جمع شملهم مع عائلاتهم
تم خلال الليل إبلاغ عائلات الرهائن العشرة الذين من المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء
في وقت سابق من أمس الإثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم استلام قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، ويتم فحصها.
برلين ترحّب بإفراج حماس عن 11 رهينة بينهم مراهقان ألمانيان
رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الإثنين، بإفراج حماس عن 11 رهينة بينهم "مراهقان ألمانيان" في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء في منشور للوزيرة على منصة إكس "بعد 52 يوماً من المعاناة واليأس بات بإمكان والدتهما أن تحتضنهما مجدّداً".
وأضافت في إشارة إلى عائلات بقية الرهائن التي لا يزال أفرادها ينتظرون بخوف "نفعل كلّ شيء لكي يتمكّنوا هم أيضا من احتضان" أبنائهم، كما رحّبت بيربوك أيضاً بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين، واصفة الأمر بأنه "بارقة أمل"
ومع الإفراج عن هاتين الرهينتين يرتفع إلى عشرة العدد الإجمالي لحملة جواز السفر الألماني الذين أفرجت عنهم حماس (أربعة الجمعة وأربعة السبت).
إسرائيل تنشر أسماء 50 سجينا أمنيا فلسطينيا المفرج عنهم
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء 50 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا إضافيًا يمكن إطلاق سراحهم بموجب تمديد الهدنة، وتشمل القائمة أيضًا عهد التميمي، التي اعتقلت في وقت سابق من هذا الشهر.
وصل الرهائن الإسرائيليون الأحد عشر إلى مستشفى إيخيلوف
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها: “نود أن نذكركم بأن هذه أوقات حساسة بالنسبة للعائدين وعائلاتهم ونرغب في الحفاظ على خصوصيتهم”.
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