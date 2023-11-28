التغطية متواصلة: استمرار وقف إطلاق النار لليوم الخامس، وإسرائيل تتلقى قائمة بأسماء الرهائن العشرة الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

تم إطلاق سراح 50 رهينة بموجب الاتفاق (بالإضافة إلى 30 رهينة من خارج الاتفاق، غالبيتهم تايلانديون كانوا يعملون في إسرائيل) بالإضافة إلى 150 سجينًا فلسطينيًا، بمعدل رهينة واحدة لكل ثلاثة أسرى.

في اليوم الثالث والخمسين للحرب، تلقت إسرائيل قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم كجزء من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، وتم إبلاغ عائلات الرهائن العشرة بالإفراج عنهم. وبالأمس وصل إلى إسرائيل تسعة أطفال ووالدتان إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ضمن المرحلة الرابعة من الاتفاق مع حماس.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس اليوم الخامس، والتي تنتهي صباح الثلاثاء لكنّ الطرفين اتّفقا على تمديدها لغاية صباح الخميس الوشيك، حيث سمحت بالإفراج عن الرهائن والسجناء وتقديم المساعدات الطارئة في قطاع غزة.

ومن جهتها وزارة العدل الإسرائيلية تنشر أسماء 50 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا إضافيًا يمكن إطلاق سراحهم بموجب تمديد الهدنة، وتشمل القائمة أيضًا عهد التميمي، التي اعتقلت في وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ، الجمعة المنصرمة، تم إطلاق سراح 68 رهينةاً إسرائيلياة فضلا عن عمال من جنسيات أخرى بموجب الاتفاق غالبيتهم تايلانديون كانوا يعملون في إسرائيل، مقابل 150 سجينًا فلسطينيًا، بمعدل رهينة واحدة لكل ثلاثة أسرى، في ما يبدو أن مصير الرهائن الأميركيين في غزة لا يزال غامضاً.

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