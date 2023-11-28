عهد التميمي من بين السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين

دعت التميمي في منشور تم حذفه لاحقا إلى قتل السكان اليهود في مستوطنات الضفة الغربية عبر منشور على حسابها على إنستغرام

أدرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اسم الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، 22 عامًا، ضمن قائمة الـ 50 سجيناً فلسطينيًا المرشحين للإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، والتي تم تمديدها لمدة يومين إضافيين.

ذاع صيت عهد التميمي من خلال مقطع فيديو يظهرها وهي تواجه جنود الجيش الإسرائيلي جسديًا في عام 2017، مما جعلها رمزًا للمقاومة الفلسطينية. واعتقلت الشهر الماضي بتهمة التحريض على العنف والدعوة إلى أعمال إرهابية.

ودعت التميمي في منشور تم حذفه لاحقا إلى قتل السكان اليهود في مستوطنات الضفة الغربية عبر منشور على حسابها على إنستغرام. وقالت في هذه الرسالة الواضحة: "رسالتنا إلى قطيع المستوطنين - نحن ننتظركم في كل مدينة من مدن الضفة الغربية، من الخليل إلى جنين. سنذبحكم وستقولون أن ما فعله بكم هتلر كان مزحة. سنشرب دماءكم ونأكل جماجمكم. هيا، سننتظركم".

وبفضل الهدنة المبرمة بين إسرائيل وحماس، تم تحرير 50 رهينة من حماس وإعادتهم إلى إسرائيل. وفي المقابل، تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين اليافعين والنساء. ومن المتوقع أن تستمر الهدنة حتى يوم الخميس.