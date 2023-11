أسماء وراؤها قصص: دفعة رهائن يوم الإثنين تلم شمل 5 عائلات أصلها من كيبوتس نير عوز

تم نقل الرهائن إلى إسرائيل مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة ومن هناك تم نقلهم جواً على متن طائرات هليكوبتر إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب حيث تم لم شملهم مع أحبائهم

تمكن كيبوتس نير عوز من الابتهاج بعودة 11 عضوا من المجتمع الصغير، حيث تم إطلاق سراح أطفال وأمهات خمس عائلات مساء الاثنين، اليوم الأخير من هدنة تم تمديدها بيومين إضافيين لصالح إطلاق سراح مزيد من المخطوفين المبعدين عن ذويهم.

وتتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام وواحد وخمسين عامًا، وتم إطلاق سراحهم بعد اثنين وخمسين يومًا من الأسر بينما لا يزال الآباء الخمسة جميعهم في الأسر في غزة.

تم نقل الرهائن إلى إسرائيل مباشرة عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة، بدلا من نقلهم عبر معبر رفح مع مصر كما حدث في الليالي السابقة. ومن هناك، تم نقلهم جواً على متن طائرات هليكوبتر إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب حيث تم لم شملهم مع أحبائهم.

هؤلاء هم الرهائن الأحد عشر الذين عادوا إلى إسرائيل ليلة الإثنين:

Courtesy of family تجتمع الأم رينانا مجددًا مع ولديها، ياجيل البالغ من العمر 12 عامًا وأور البالغ من العمر 16 عامًا، اللذين اختطفتهما حماس في 7 أكتوبر وعادا في 27 نوفمبر.

أور وياغيل يعكوف

تم اختطاف الأخوين أور 16 عاما، وياغيل 12 عاما، مع والدهما يائير يعكوف وشريكته ميراف تال، وكلاهما لا يزال محتجزا كرهائن في غزة.

IDF Spokesperson تم لم شمل رينانا يعقوب بأور وياجيل اللذين تم أسرهما ونقلهما على متن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

تم لم شمل أور وياجيل مع والدتهما رينانا.

ساهار وإيرز كالديرون

Courtesy of the Kalderon family إيريز (يسار) وساهار (يمين)، شقيقان احتجزتهما حماس كرهينتين خلال الهجوم على منزلهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تم احتجاز المواطنين الفرنسيين الإسرائيليين ساهار 16 عاما، وإيرز 12 عاما، كرهائن مع والدهما عوفر. وقد تم لم شملهما مع والدتهما هداس، التي نجت من مجزرة نير عوز وحدها في غرفتها الآمنة، وتوسلت بصوت عالٍ من أجل عودتهما طوال الأسابيع السبعة الطويلة التي قضياها في الأسر.

IDF Spokesperson ساهار كالديرون تلتقي بأحد أفراد أسرتها في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

كارينا وميكا ويوفال إنجل

تم إطلاق سراح الأم كارينا (51 عاما) مع ابنتيها ميكا (18 عاما) ويوفال (11 عاما). ولا يزال والد الأسرة، رونين، محتجزا كرهينة. وأظهرت لقطات من إطلاق سراحهم يوفال وهي تسلم للصليب الأحمر على كرسي متحرك وضمادة على قدمها.

شارون ويولي وإيما كونيو

وتم إطلاق سراح الأم شارون (34 عاما) مع توأمها البالغين من العمر 3 سنوات، يولي وإيما، في حين بقي والدهما ديفيد في غزة، وكذلك أرييل شقيق ديفيد الأصغر الذي تم أخذه كرهينة أيضا.

الجدان وصفا إيما بأنها فتاة "توم بوي" تحب تركيب البازل بينما تحب يولي ارتداء الفساتين المكشكشة وأداء الرقصات.

إيتان يهلومي

Israeli copyright law article 27A إيتان الصغير، فرنسي إسرائيلي اعتقلته حماس

وتم لم شمل إيتان، البالغ من العمر 12 عامًا، مع والدته بات شيفع وشقيقتيه الأصغر منه، الذين تم أخذهم أيضًا كرهائن في البداية وتمكنوا بأعجوبة من الفرار وأنقذهم جنود الجيش الإسرائيلي قبل نقلهم إلى غزة. وأصيب والد إيتان أوهاد في معركة بالأسلحة النارية مع مسلحي حماس أثناء دفاعه عن منزل العائلة، ويبدو أنه تم أسره بشكل منفصل إلى غزة حيث يفترض أنه ما زال بالأسر. إيتان وعائلته مواطنون فرنسيون أيضًا.

وتصف العائلة إيتان بأنه فتى يتمتع بشخصية كاريزمية وحساسة ويحب كرة القدم وقراءة الكتب.