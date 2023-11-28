واشنطن ترسل إلى مصر ثلاث طائرات عسكرية محملة بالمساعدات لغزة

أكد المتحدث أن المساعدات الإنسانية والوقود لا ترتبط بشكل مباشر بالإفراج عن المحتجزين في غزة مشيرا إلى ضرورة الإبقاء على المستوى الحالي من المساعدات حتى بعد انتهاء الهدنة التي تم تمديدها أمس بيومين

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل ثلاث طائرات عسكرية إلى مصر محملة بمساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة ابتداء من يوم الثلاثاء.

وسيتم تحميل الطائرات، التي من المقرر أن تصل الأولى الثلاثاء، على أن تتبعها أخريان "في الأيام المقبلة"، بالمساعدات الطبية والغذائية بالإضافة إلى المعدات الشتوية، التي ستوزعها الأمم المتحدة. وأوضحوا خلال مقابلة صحفية، اليوم الاثنين، أن محتواها كان تحت الحظر.

ووفقا للنشر في العربية، تتمثل المرحلة الأولى من الدعم الإنساني لقطاع غزة في توفير سبل العيش الأساسية، وفي المرحلة التالية، يجب أن يبدأ توريد السلع التجارية بما يصل لنحو 300 إلى 400 شاحنة يومياً، حيث سيكون من الضروري توسيع عمليات تفتيش البضائع التي تدخل القطاع.

وأكد المتحدث أن المساعدات الإنسانية والوقود لا ترتبط بشكل مباشر بالإفراج عن المحتجزين في غزة مشيرا إلى ضرورة الإبقاء على المستوى الحالي من المساعدات بل وزيادته حتى بعد انتهاء الهدنة التي تم تمديدها أمس بيومين إضافيين لصالح إطلاق سراح مزيد من الرهائن بواقع 10 في اليوم مقابل 30 سجينا فلسطينيا ووقف إطلاق النار بحيث يتمكن سكان غزة التقاط أنفاسهم بعد أعمال قتالية دامت نحو 50 يوما.