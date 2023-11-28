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تقرير: رئيس الموساد يتوجه إلى قطر للبحث في إطلاق سراح مزيد من الرهائن

i24NEWS

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رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي برنياع
Olivier Fitoussi/Flash90رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي برنياع

أفادت مصادر أمريكية أن برنياع سيجتمع في قطر مع رئيس المخابرات الأمريكية بيل بيرنز ورئيس حكومة قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني من أجل التباحث في الإفراج عن مزيد من الرهائن

من المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الموساد ددي برنياع إلى قطر بعد 24 ساعة تقريبا على تمديد إطار الهدنة التي تم العمل بموجبها منذ الجمعة الفائت لصالح الإفراج عن 20 رهينة إسرائيلية إضافية، وفق النشر في موقع والا.

وأفادت مصادر أمريكية أن برنياع سيجتمع في قطر مع رئيس المخابرات الأمريكية بيل بيرنز ورئيس حكومة قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني.

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كما أكد مسؤول أمريكي أن بيرنز سيتناول مع الأطراف الأخرى الأوضاع في غزة والجهود الرامية لإطلاق سراح مزيد من المخطوفين. بيرنز كان قد التقى في وقت سابق وفي نفس المكان مع برنياع ودفع باتجاه إخراج الصفقة الأولية مع حماس إلى حيز التنفيذ. 

وكانت الأردن والبحرين اللتان تربطهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لكنها تأثرت سلبا على ضوء الحرب في قطاع غزة، قد رحبتا اليوم بتمديد وقف إطلاق النار وتمت الإشادة بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف الحرب ودعتا لوقف طويل الأمد والعمل على شق مسار سياسي على أساس حل الدولتين.

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