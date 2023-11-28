الولايات المتحدة تحذر إسرائيل: لا يمكن تكرار التهجير في المرحلة التالية من القتال في غزة

يريد البيت الأبيض أن يرى ما بين 300 إلى 400 شاحنة مساعدات تدخل غزة بشكل يومي، وقال إن إجراءات التفتيش ستحتاج إلى "زيادة وتعزيز" للسماح بدخول هذا الحجم من المساعدات

قام الرئيس بايدن وفق تقارير بتبليغ المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بأهمية احتساب الخطوات الحربية جيدا إذا ما استؤنفت العملية البرية بعد الهدنة بحيث لا يؤدي ذلك إلى مزيد من التهجير الجارف للمدنيين.

وفي إحاطة إعلامية لكبار مسؤولي الإدارة مع الصحفيين، قال الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا إن الجيش الإسرائيلي يجب ألا "يكرر" ما حدث في شمال غزة خلال الجزء الأول من التوغل البري، والذي تم خلاله نقل مئات الآلاف من المدنيين إلى منطقة إنسانية. وأشار بايدن إلى القدرات المحدودة لشبكة الإغاثة الإنسانية، وحث نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على ضرورة "التفكير بعناية" في المرحلة التالية من العملية.

Omar el-Qattaa / AFP فلسطينيون يبيعون الخضروات أمام مبنى دمر في غارة إسرائيلية، بالقرب من سوق الزاوية في مدينة غزة في 27 نوفمبر 2023، في اليوم الرابع من هدنة القتال بين إسرائيل وحماس.

ووصف المسؤولون الرد الإسرائيلي بأنه “متقبل”، وأن هناك تفاهما على أن الحملة البرية في جنوب غزة ستتم بشكل مختلف عما كانت عليه في الشمال.

تعمل إدارة بايدن باستمرار على تعزيز استجابتها الإنسانية في غزة، حيث قام كبار المسؤولين بتفصيل مجالات التركيز الرئيسية الثلاثة.

وحددوا استجابتهم على ثلاثة خطوط، أولها توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية. والثاني هو الضغط من أجل استعادة الخدمات الأساسية، وأهمها المياه والصرف الصحي. ثالثاً، تأمين وسائل لتقليل المخاطر على حركة المدنيين داخل غزة وفي المناطق التي يسكنها المدنيون.

وفي يوم الثلاثاء، ستصل أولى رحلات الإغاثة الثلاث التي يسّرها الجيش الأمريكي إلى شمال سيناء في مصر، والتي ستوفر الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات الشتاء للمدنيين للاستعداد للموسم القادم. وسيتم تسليم هذه المواد إلى الأمم المتحدة لتوزيعها على المدنيين في غزة. ومن المقرر أن تصل طائرتان أخريان في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى خمس رحلات تجارية سابقة قامت بتوصيل المساعدات في شمال مصر.

وشدد مسؤولو الإدارة على أن المساعدات ليست كافية لإعادة غزة إلى مستوى المعيشة الذي كانت عليه قبل الحرب. ويقول البيت الأبيض إنه يود رؤية تدفق مستمر للمساعدات إلى غزة، دون أن يضطر كبار المسؤولين في الإدارة إلى التنسيق المستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.

وأكد المسؤولون أن المساعدات، بما في ذلك الوقود، التي يتم تسليمها في هذا الوقت منفصلة عن صفقة الرهائن المعمول بها، ومن المتوقع أن يستمر المستوى الحالي من المساعدات حتى بعد انتهاء الهدنة. وبينما أكدوا على عدم وجود صلة بين إطلاق سراح الرهائن وتوفير السلع مثل البروبان، أقر المسؤولون بأن الولايات المتحدة تستغل التوقف المؤقت للقتال لتوجيه البضائع إلى غزة.

Amr Nabil / AP شاحنة مصرية تنقل الوقود إلى قطاع غزة تعبر من غزة إلى مصر في رفح، مصر، مع دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ.

وقال المسؤولون إنه في حين أن المرحلة الحالية ركزت على "المعيشة الأساسية"، فمن الضروري دخول السلع التجارية لمليوني شخص يقيمون الآن في جنوب ووسط غزة، وتركز جهودهم الآن على الانتقال إلى "المرحلة الثانية". "ويريد البيت الأبيض أن يرى ما بين 300 إلى 400 شاحنة مساعدات تدخل غزة بشكل يومي، وقال إن إجراءات التفتيش ستحتاج إلى "زيادة وتعزيز" للسماح بدخول هذا الحجم من المساعدات. وقالوا إن الأمل معقود على تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإنساني بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وفي حين أنه من غير المتوقع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) بين إسرائيل وغزة، والذي كان يستخدم قبل الحرب لنقل البضائع التجارية، إلا أن المسؤولين يأملون في إمكانية استخدامه كأحد المواقع لتفتيش شحنات المساعدات هذه. وسلط المسؤولون الضوء على الزيادة "الكبيرة" في حجم المساعدات، مما أدى إلى تراكم المساعدات العالقة في شمال مصر.

كما قدم المسؤولون تفاصيل عن بعض المعدات الطبية والأدوية التي يتم نقلها إلى غزة، بما في ذلك اللقاحات. وضغطت الإدارة على إسرائيل لإعادة الخدمة إلى خطوط أنابيب المياه لزيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب، وشدد المسؤولون على أن الوقود ضروري لتشغيل مضخات الصرف الصحي وضمان الصرف الصحي لمنع تفشي أمراض مثل الكوليرا.

وفيما يتعلق بمستقبل المراكز السكانية المدنية في غزة عندما من المتوقع أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة البرية للجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار، قال المسؤولون إنه لا ينبغي إجبار أحد على الفرار دون أمل في القدرة على العودة. ومن المتوقع أن تحترم الحكومة الإسرائيلية، التي اقترحت إنشاء المنطقة الإنسانية في جنوب غزة في بداية الحرب، "مناطق خفض الاشتباك" التي هي في الأساس منشآت وملاجئ تابعة للأمم المتحدة.