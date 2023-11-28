قائد الجيش الإسرائيلي: "الجيش جاهز اليوم لمواصلة القتال وسنحقق بالفشل بعد انتهاء الحرب"

وشدد هاليفي على أن :"الجيش الإسرائيلي والاستخبارات فشلوا في أحداث 7 أكتوبر وستكون تحقيقات حاسمة وعميقة بعد انتهاء القتال"

أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مساء اليوم الثلاثاء إن "الجيش الإسرائيلي مستعد اليوم لمواصلة القتال في غزة" وتابع في مستهل كلمته :"إن أيام الهدنة في إطار الاتفاق نستغلها للتعلم، وتعزيز الاستعداد والموافقة على الخطط العملياتية للاستمرار قدما"

وتطرق هاليفي إلى أحداث 7 أكتوبر وقال "في الأيام الأخيرة يوجد حديث حول سلوك الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات فبل 7 أكتوبر ، على ضوء النتائج القاسية، الأمر حول ذلك مفهوم ضمنا، نحن سنجري تحقيقا معمقا، وسنصغي لكافة قياداتنا وسندرس عما فكروا به وما صرحوا به. الجيش الإسرائيلي وقسم الاستخبارات الذي ينتمي له فشلوا في أحداث 7 أكتوبر، ستكون تحقيقات حاسمة وعميقة، لكن يجب علينا أولا التركيز على القتال"

وتطرق هاليفي في كلمته الى عودة المختطفين قائلا :"تم حتى الآن إعادة 76 مختطفاً إلى منازلهم. لكن هنالك أطفال وفتيات ونساء ومدنيون، وجنديات وجنود، اختطفتهم حماس، وهي منظمة إرهابية قاسية لا ترحم، ولم يعودوا بعد. نشعر براحة كبيرة مع عودة كل مختطف لكن يقض مضاجعنا أن عددا أقل بقي هناك. وسنعمل على إعادتهم جميعا.

إن عودة المختطفين هي نقطة ضوء لنا جميعا. وهي أيضًا شهادة أخرى على نتائج الضغط العسكري الكبير والمناورات البرية عالية الجودة، التي هيأنا الظروف لعودة مواطنينا إلى ديارهم. وسوف نستمر في القيام بذلك.

التقيت في الأيام القليلة الماضية بقادة ومقاتلين قدموا من قطاع غزة، بعد أن قاتلوا بشجاعة وإصرار وجرأة. وقلت لهم: "لقد حققتم العديد من الإنجازات، وبفضلكم يعود المختطفون إلى ديارهم، وأمامنا المزيد من التحديات".

وسمعت منهم إجابة لا تقل أهمية: "نريد أن نقاتل حتى نعيد آخر المختطفين". ! نحن نستعد لمواصلة القتال لتفكيك حماس. سيستغرق الأمر بعض الوقت، فهذه أهداف معقدة، لكن لا يوجد ما يبرر أيًا منها.