الكشف عن أسماء ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في 7 أكتوبر تحتجز حماس جثامينهم

الجنود الثلاثة تم التقصي حولهم من خلال معلومات استخباراتية وتم التأكد من مقتلهم

كشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر الدموي والمفاجئ والذي نفذته حركة حماس في غلاف غزة، معلنا إن جثامينهم محتجزة لدى حماس في قطاع غزة.

الجنود الثلاثة القتلى هم الرقيب تومر يعقوب احمياس (20 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاماً)، والرقيب شاكيد دهان (19 عاماً أيضاً)، وتم الإعلان عن وفاتهم بعد جمع معلومات استخباراتية حول الموضوع، فضلاً عن التشاور مع الجهات المختصة ومع الحاخام العسكري.

وكان الرقيب تومر يعقوب أخيمس، 20 عاما، من لاهافيم، ملازما لقائد لواء، والرقيب كيريل برودسكي، 19 عاما، من رمات غان، كان ملازما لقائد لواء. الرقيب المرحوم شكد دهان، 19 عاماً، من العفولة، كان مقاتلاً في الكتيبة 77، اللواء السابع.