مسؤولون مصريون وقطريون: وقف إطلاق نار طويل المدى مرتبط بتنازلات صعبة من حماس وإسرائيل

يتزامن هذا التقرير مع زيارة رئيس الموساد برنياع ورئيس الاستخبارات الأمريكية الى الدوحة لمناقشة المرحلة القادمة من اتفاق الافراج عن المختطفين

وقف إطلاق نار طويل المدى بين إسرائيل وحماس يلزم على ما يبدو أن يقوم كلا الطرفين عن تنازلات كبيرة، جزء منها صعب، جاء هذا وفقا لمسؤولين مصريين وقطريين تحدثوا مع وول ستريت جورنال.

على سبيل المثال، قال المسؤولون إنه في إطار وقف إطلاق النار هذه من الممكن أن يتم الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المختطفين في غزة بتاريخ 7 أكتوبر مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هذا الأمر يلزم إسرائيل الانتظار مع العملية البرية جنوب القطاع، والتي تهدف للقضاء على حماس، والقضاء عى قيادتها وشل قدراتها العسكرية، وأشار المسؤولون بأن حماس يمكن أن تضطر للوصول الى وضع تضطر فيه الى قبول نزع سلاح المنظمة المسلحة.

تأتي هذه التصريحات مع التقارير الأخيرة عن اجتماع ثلاثي بين رئيس الموساد دافيد برنياع مع رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنس ورئيس حكومة قطر محمد آل ثاني، حيث من المتوقع أن يجري مساء اليوم في الدوحة اجتماعا ثلاثيا لمناقشة المرحلة القادمة من اتفاق الافراج عن المختطفين. ووفقا لـ"واشنطن بوست" الصفقة التي يدفعها بيرنس من المرجح أن تكون أوسع وتشمل عدد كبير من المختطفين، ويشمل أيضا رجالا ونساء وجنودا، وأيضا اتفاقا يشمل وقف إطلاق نار لفترة طويلة أكثر.