الطفل الإسرائيلي اوهاد مندر علم عن تهنئة مدرب فريقه المفضل بعيد ميلاده بنفس اليوم وهو في أسر حماس

وصول التهنئة اليه وهو في أسر حماس منحه الشعور بالأمل بأنه سيأتي اليوم ويتحرر من الأسر

قصة مثيره حصلت للطفل اوهاد مندر الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع وهو في أسر حماس، حيث أفرج عنه خلال الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والذي تعرف الجمهور الإسرائيلي على قصته وحياته من خلال لاعبي وطاقم فريق هبوعيل بئر السبع الذين حرصوا على دعمه ودعم عائلته والعمل للمطالبة بالإفراج الفوري عن مشجع الفريق.

كشف الليلة بعد موافقة الرقابة العسكرية وموافقة العائلة قصة مؤثرة جدا حدثت في 23 أكتوبر، والذي يوافق يوم عيد ميلاده. وذكر موقع "والا" أنه بنفس اليوم لجأت العائلة الى المشاهير حتى يقوموا بتهنئته بيوم ميلاده من منطلق رفع الوعي لقضيته. أحد المهنئين كان الينيف برادا، مدرب فريق هبوعيل بئر السبع، الفريق المفضل على اوهاد. خلال فترة الأسر اضطر اوهاد تغيير مكان مخبأه أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يتم تغيير الأسرى الذين يتواجدون معه بنفس المكان، بيوم ميلاده دخل الى مكان مخبأ اوهاد طفل آخر (أفرج عنه) ولم يعرف اوهاد مسبقا.

هذا الطفل سأله :"أنت اوهاد؟"، أجابه "نعم"، وإذ بهذا الطفل يهنئة "عيد ميلاد سعيد"، ذهل اوهاد حين سمعه يقول ذلك وسأله :"كيف عرفت أن اليوم عيد ميلادي؟" فأجابه "رأيت في التلفزيون (نعم، يتفرجون علينا) بأن الينيف برادا هنأك وقال إنه ينتظر عودتك".

اوهاد والذي كان حتى تلك اللحظة محتجزا ولم يبك ولا مرة، انهار من البكاء بعد تأثره الشديد من تهنئة مدرب فريق هبوعيل بئر السبع، العائلة تروي أن شريط الفيديو قدم له الأمل وقوة كبيرة للمواصلة وتحمل أسر حماس حتى تحرره.

ومنذ تحرر اوهاد من الأسر، قام لاعبو هبوعيل بئر السبع بزيارته والعلاقة بين النادي واوهاد ستتواصل.