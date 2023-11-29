التغطية متواصلة| الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها السادس، وإسرائيل تتوصل بقائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم
تسلم مكتب رئيس الوزراء الليلة الماضية قائمة بأسماء الرهائن العشرة الذين سيتم إطلاق سراحهم مساء اليوم الأربعاء
دخلت الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها السادس ومحاولات لتمديدها مجددا، مع ترقب تبادل مزيد من الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، فيما يكثف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ما تسلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الليلة المنصرمة قائمة بأسماء الرهائن العشرة الذين سيتم إطلاق سراحهم مساء اليوم الأربعاء، خلال المرحلة السادسة من الاتفاق، وجرت مساء أمس المرحلة الخامسة من عملية إطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس. وتم نقل الرهائن المحررين إلى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 30 سجينًا أمنيًا وفقًا للاتفاق.
مجموعة السبع تدعو الحوثيين في اليمن إلى التوقف عن تهديد الشحن والإفراج عن سفينة مرتبطة بإسرائيل
دعا وزراء خارجية مجموعة السبع الحوثيين إلى وقف التهديدات للشحن الدولي والإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاء في بيان صادر عن اليابان، رئيسة مجموعة السبع، "تأكيدًا على أهمية الأمن البحري، ندعو جميع الأطراف إلى عدم التهديد أو التدخل في الممارسة القانونية للحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن".
وأضاف: "ندعو الحوثيين بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، وإطلاق سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر"
تقرير: حماس أبلغت الوسطاء أنها ستوافق على تمديد التهدئة 4 أيام أخرى
أبلغت حماس الوسطاء موافقتها على تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أربعة أيام. هذا بحسب ما أفاد مصدر لوكالة فرانس برس.
إيلون ماسك يرد على دعوة من حماس لـ "زيارة غزة"
رد الملياردير الأميركي وصاحب منصة إكس إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل.
وقال ماسك في تغريدة له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:" يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حالياـ لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".
ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي اليوم الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.
منظمة الصحة تؤكد تردي الأوضاع في مستشفى الشفاء بغزة
كشفت منظمةُ الصحة العالمية بأن قطاع غزة سيشهدُ وفاة عدد أكبر من جراء الأمراض مقارنة بضحايا القصف الإسرائيلي إذا لم تتمكن من دعم وإصلاح النظام الصحي في القطاع
مصدر قطري: إسرائيل وحماس يرغبان في التوصل إلى اتفاق جديد يشمل إطلاق سراح الرجال والجنود الرهائن
بحسب مصدر مقرب من المفاوضات في قطر، فإن هناك رغبة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، ولكن "لم يتم الاتفاق على الأسعار"، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. وبحسب الصحيفة، هناك بالفعل اتفاقات بشأن 5 مجموعات من الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المراحل المقبلة، إذا تم تمديد الهدنة: الرجال البالغين (ما بعد سن الاحتياط)، والجنود النظاميين، وجنود الاحتياط، وجثث الإسرائيليين الذين استشهدوا. في 7 أكتوبر أو أثناء إقامتهم في الأسر.
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى فتح المعابر البرية لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها السادس ومحاولات لتمديدها مجددا
تدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها السادس مع ترقب تبادل مزيد من الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، فيما يكثف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي "بارقة أمل وإنسانية وسط ظلمة الحرب" بحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديد الهدنة يومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ)، ما يفترض أن يسمح بالافراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلاً فلسطينيا إضافياً.
وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن عشر رهائن من النساء والأطفال ممّن احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الاول/أكتوبر، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثة أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاماً.
ابن أوفيليا رويتمان، المفرج عنها:"كانت والدتي وحيدة معظم الوقت، ولم تتلق أي علاج طبي"
قال داميان، نجل أوفيليا رويتمان (77 عاما)التي أطلق سراحها الليلة الماضية، للإذاعة الإسرائيلية:"كانت والدتي وحيدة معظم الوقت، دون أي شخص آخر، مما جعل المحنة صعبة للغاية عليها. وأصيبت في يدها خلال الأحداث ولم تتلق أي علاج طوال فترة أسرها"وتابع “لقد أطعمت نفسها بما هو متاح، وهو ما لا يكفي لسيدة مصابة تبلغ من العمر 77 عاما”.
الرئيس الفلبيني يرحب بالإفراج عن نورالين باباديلا: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا"
رحب الرئيس الفلبيني، أمس الثلاثاء، بالإفراج عن نورالين باباديلا، الفلبينية الثانية التي يتم تحريرها من أسر حركة حماس في غزة، وأكد أنه تم إطلاق سراح جميع المواطنين الفلبينيين. وقال: “بعد أيام قليلة من التعبير عن قلقي بشأن مصير نورالين باباديلا، يسعدني جدًا أن أعلن أنها عادت بأمان إلى إسرائيل، لتصبح ثاني فلبينية يتم تحريرها من غزة”. "سفارة الفلبين ستستجيب لاحتياجاتها بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية"
الرئيس الفلبيني يرحب بالإفراج عن نورالين باباديلا: "تم إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا"
رحب الرئيس الفلبيني، أمس الثلاثاء، بالإفراج عن نورالين باباديلا، الفلبينية الثانية التي يتم تحريرها من أسر حركة حماس في غزة، وأكد أنه تم إطلاق سراح جميع المواطنين الفلبينيين. وقال: “بعد أيام قليلة من التعبير عن قلقي بشأن مصير نورالين باباديلا، يسعدني جدًا أن أعلن أنها عادت بأمان إلى إسرائيل، لتصبح ثاني فلبينية يتم تحريرها من غزة”. "سفارة الفلبين ستستجيب لاحتياجاتها بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية"
مستشفى شيبا عن النساء المحررات: "حالتهن معقدة لكنها مستقرة وحياتهن ليست في خطر"
مسؤولون كبار في الولايات المتحدة: إدارة بايدن لن تسمح بتهجير السكان من جنوب قطاع غزة
في أعقاب النقاش حول استئناف القتال، أيضًا في جنوب القطاع، أوضح مسؤولون كبار في البيت الأبيض أن إسرائيل يجب أن "تتعلم الدروس" من العملية البرية في شمال القطاع، وألا تتحرك في الجنوب حتى تتمكن من ضمان ذلك. مناطق محمية للمدنيين – "لن تكون هناك تحركات عسكرية فيها". ووفقا لهم، فإن إدارة بايدن لن تسمح أن يحدث في الجنوب "تكرار حجم النزوح الذي حدث في الشمال". وأشاروا إلى أن درجة معينة من النزوح ستكون "حتمية"، لكنهم أكدوا أنه "لن يُجبر أحد على الخروج من منزله عمدًا".
وزير خارجية تايلاند يزور مواطنيه الذين أطلق سراحهم من الأسر: "أتمنى أن تعودوا إلى وطنكم قريباً"
التقى وزير الخارجية التايلاندي بارانبري بهيدا نوكارا مع مواطنين تايلانديين تم إطلاق سراحهما الليلة الماضية من أسر حماس، في مركز شامير أساف هاروفيه الطبي حيث تم إجلاؤهما.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إن "الوزير هنأهم على إطلاق سراحهم سالمين، وأعرب عن أمله في عودتهم إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن"