التغطية متواصلة| الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها السادس، وإسرائيل تتوصل بقائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

مجموعة السبع تدعو الحوثيين في اليمن إلى التوقف عن تهديد الشحن والإفراج عن سفينة مرتبطة بإسرائيل

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع الحوثيين إلى وقف التهديدات للشحن الدولي والإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء في بيان صادر عن اليابان، رئيسة مجموعة السبع، "تأكيدًا على أهمية الأمن البحري، ندعو جميع الأطراف إلى عدم التهديد أو التدخل في الممارسة القانونية للحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن".

وأضاف: "ندعو الحوثيين بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، وإطلاق سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر"