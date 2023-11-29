الضفة الغربية: مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحيين فلسطينيين في جنين

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسلجين الفلسطينيين "فتحوا النار وقاموا بإلقاء المتفجرات". ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة "عدة مسلحين".

شنت القوات الإسرائيلية ليلة الأربعاء عملية لمكافحة التطرف في مخيم جنين بالضفة الغربية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين فلسطينيين.

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسلجين الفلسطينيين "فتحوا النار وقاموا بإلقاء المتفجرات". ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة "عدة مسلحين".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي باعتقال عدة أشخاص مطلوبين دون تحديد العدد الدقيق. وصادر الجيش أسلحة، وأعلن العثور على عبوات ناسفة مخبأة.