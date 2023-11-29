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الضفة الغربية: مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحيين فلسطينيين في جنين

i24NEWS

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عملية ليلية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية في 29 نوفمبر.
Article 27A of the Israeli copyright lawعملية ليلية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية في 29 نوفمبر.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسلجين الفلسطينيين "فتحوا النار وقاموا بإلقاء المتفجرات". ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة "عدة مسلحين".

شنت القوات الإسرائيلية ليلة الأربعاء عملية لمكافحة التطرف في مخيم جنين بالضفة الغربية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين فلسطينيين.

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https://twitter.com/i/web/status/1729719516744011847

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المسلجين الفلسطينيين "فتحوا النار وقاموا بإلقاء المتفجرات".  ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة "عدة مسلحين".

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كما أفاد الجيش الإسرائيلي باعتقال عدة أشخاص مطلوبين دون تحديد العدد الدقيق. وصادر الجيش أسلحة، وأعلن العثور على عبوات ناسفة مخبأة.

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