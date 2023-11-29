مسؤول إسرائيلي يهاجم قطر بشدة "سنحاسب قطر وكل من يقف الى جانب حماس"

جاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي على خلفية الدعم الذي تقدمه لحماس ولقادتها

هاجم نائب مدير الدائرة الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوش زرقا والمرشح لمنصب سفير إسرائيل لدى فرنسا، قطر بشدة، وقال صباح اليوم إن إسرائيل "ستحاسبها" بعد انتهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات زرقا خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، حيث تطرق الى علاقات حماس مع قطر، والتي تستضيف على أراضيها قادة حماس وتقدم لهم تمويلا واسعا :"هذا ارتباط إشكالي، سنحاسب قطر، لقد لعبت دورا سيئا بكل ما يتعلق لاستضافة حماس وإعطاء الشرعية لنشاطها". وشدد زرقا :"حاليا نحتاج لهم، لكن حين يرحل هذا الشيء من العالم سوف نحاسبهم".

وأضاف زرقا إنه يعتقد بأن قطر "ليس لديها شك" بكل ما يتعلق بكل نوايا إسرائيل. "الخطاب الذي القاء وزير الخارجية بنقاش مجلس الأمن الدولي في نيويورك، والذي قال فيه بصورة واضحة، لا يترك لها مجالا للشك. على الأقل ليس لدينا شك في أن أي شخص يقف إلى جانب حماس، سنلاحقه بكل الطرق الممكنة".

وكما أفيد سابقا، تلعب قطر دورا مهما بالوساطة لاتفاق وقف إطلاق نار والإفراج عن مختطفين لدى حماس. ووصل أمس رئيس الموساد ددي برنياع مجددا الى العاصمة القطرية الدوحة، واجتمع هناك مع رئيس جهاز المخابرت المركزية "سي أي ايه" ويليام برنيس، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حكومة قطر بهدف دفع المفاوضات الحالية والمستقبلية بين إسرائيل وحماس.