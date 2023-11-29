تقرير: المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن تقطع خطوات كبيرة في قطر

وسيتم استبدال ذلك بوقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح المزيد من المعتقلين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

قطعت مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس خطوات كبيرة إلى الأمام مع استمرار المناقشات في قطر، وفقًا لتقرير صادر عن واشنطن بوست، والتقى رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مع وسيط قطري أمس الثلاثاء لمناقشة خطة للإفراج النهائي عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بما في ذلك الجنود.

استراتيجية التفاوض "المزيد مقابل المزيد" لا يزال يشكل النموذج الموجه لكل من إسرائيل وحماس، كما أشار مصدر وثيق الصلة بالمحادثات في تقرير واشنطن بوست، وفي حين أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء قريبًا، إلا أن هناك رغبة متبادلة للتوسط في صفقة شاملة تشمل تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين.

وسيتم استبدال ذلك بوقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح المزيد من المعتقلين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

Miriam Alster/Flash90 مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن عائلة بيباس رهائن حماس 28 نوفمبر 2023

وحضر اجتماع الثلاثاء مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يعمل وسيطا مع قادة حماس في الدوحة.

وعلى غرار الاجتماع الذي انعقد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد حدد هذا الحوار الأخير فئات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في المستقبل. تشمل هذه المجموعات الرجال المسنين المعفيين من الخدمة العسكرية الاحتياطية، والمجندات، وجنود الاحتياط الذكور، والجنود الذكور في الخدمة الفعلية، ورفات الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم قبل أو أثناء الأسر. ورغم تجاوز العدد 100 فرد، إلا أن الأرقام النهائية لا تزال غير متوفرة في هذه المرحلة.

Flash90 أسرى فلسطينيون محررون يصلون إلى بيتونيا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأظهرت حماس استعدادها، وفقا للتقرير، للتفاوض على جميع الفئات الخمس، ولكن التفاصيل المحددة للتبادل، مثل حصص الإفراج اليومية ونسبة السجناء الفلسطينيين لكل أسير إسرائيلي، لم يتم الانتهاء منها بعد.

Spokesperson’s office, Schneider Children’s Medical Center اللقاء الأول لأبيجيل عيدان البالغة من العمر 4 سنوات، والتي تم إطلاق سراحها من أسر حماس ليلة الأحد مع خالتها ليرون، عمها زولي، وجديها شلوميت وإيتان

وبينما تشرف حماس على معظم الرهائن، فإن جماعات أخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي وفصائل مسلحة أصغر، تحتجز أسرى أيضًا.