تقرير: المعتقلات العربيات مواطنات إسرائيل يرفضن الالتحاق بصفقة حماس

وأوضح جبارين أن "أيا منهن لم تتم إدانتها بعد ولم تبدأ جلسات الاستماع في قضيتهن بعد ويُفترض أنهن بريئات وهو ما يجعل مسألة إدراجهن في الصفقة برمتها غير واضحة لنا على الإطلاق"

أعربت النساء العربيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية رفضهن الانضمام إلى جملة المحررين ضمن صفقة حماس التي يتم بموجبها الإفراج عن السجناء الفلسطينيين في مقدمهم النساء والأطفال، على ما أكد المحامي حسن جبارين في حديث نشره الأربعاء، موقع والا، موضحا أن محامي المعتقلات يعتزمون تقديم موقفهم ضد القرار إلى وزارة القضاء، في وقت لاحق اليوم..

وقال جبارين مدير مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بوصفه موكلا عن بعض الطالبات الجامعيات المعتقلات البالغ عددهن 20 امرأة، "إن الطالبات المعتقلات تخضعن لإجراءات قانونية بسبب منشورات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتم اعتقال بعضهن في الأيام القليلة الماضية فقط، ولم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهن حتى الآن". علما أنهن من سكان القرى والمدن العربية في إسرائيل.

IDF Spokesperson جنود الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة

وأوضح جبارين أن "أيا منهن لم تتم إدانتها بعد ولم تبدأ جلسات الاستماع في قضيتهن ويُفترض أنهن بريئات. لذا فإن مسألة إدراجهن في الصفقة برمتها ليست واضحة لنا على الإطلاق. ولا نرى أي مبرر على الإطلاق لتقديم لائحة اتهام، ولا تمديد الاعتقال الذي هو غير قانوني في نظرنا، ونحن على يقين أنه عندما تنتهي الحرب ستبدأ المحاكم بالإفراج عنهن. ونعلم أن حماس لم تأت على ذكرهنّ، أضف إلى أنهن لا يرغبن بأن يكنّ جزءاً من هذه الصفقة، بل إثبات براءتهن في المحكمة".

ويرى جبارين أن وزير الأمن القومي ايتمار جبارين يقف وراء انتشار خبر شمل المحتجزات العربيات مواطنات إسرائيل في صفقة حماس، حيث قال إن النيابة العامة لم تبلغهن بالأمر ولم تبلغ العائلات كذلك ولا المحامين. كما أننا لا نعلم شيئا عن الوثيقة التي سيطلب منهن التوقيع عليها بحال تم الإفراج عنهن. وهو ما يثير قلق العائلات ويدفعنا للمطالبة بالحصول على معلومات".

كما أشار المحامي جبارين إلى معضلة أخرى تتمثل بمنع مصلحة السجون أي اتصال مع المعتقلات تحت غطاء الظرف الأمني الذي تعيشه السجون مع بدء عملية الإفراج عن النساء والأطفال من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل منذ ستة أيام، بموجب صفقة أبرمتها إسرائيل مع حماس سعيا لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المختطفين منذ 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن الحديث يدور عن ضلوع طالبات بنشر منشورات تحتوي مضامين مؤيدة لحماس وللهجوم الذي نفذته الحركة على بلدات الغلاف وهو ما يثير جدلا كبيرا على مستوى الشارع الإسرائيلي. إذ يعتبر هجوم 7 أكتوبر أحد أسوأ الاعتداءات على دولة إسرائيل منذ قيامها فضلا عن مأساوية نتائجه المتمثلة بمقتل 1200 شخص وإصابة ما يزيد عن خمسة آلاف إضافة إلى اختطاف 240 رهينة وتم التوصل بعد معارك عنيفة جبت أثمانا باهظة إلى اتفاق هدنة يتم بإطارها تبادل الرهائن مع سجناء أمنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.