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الجيش الإسرائيلي يحقق في مزاعم حماس بشأن وفاة شيرا بيباس وطفليها في قطاع غزة

i24NEWS

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مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن عائلة بيباس رهائن حماس 28 نوفمبر 2023
Miriam Alster/Flash90مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن عائلة بيباس رهائن حماس 28 نوفمبر 2023

وفيما تزعم حماس أن عائلة بيباس ماتت نتيجة غارة جوية إسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تكون المعلومات قد تم توظيفها كوسيلة للحرب النفسية. ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقق من صحة المعلومات

أعلنت حركة حماس أن الأم شيري وابنيها أرييل وكفير بيباس الذين تم اختطافهم من منازلهم كرهائن في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لقوا حتفهم في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي.

وفيما تزعم حماس أن عائلة بيباس ماتت نتيجة غارة جوية إسرائيلية، فإنه من المحتمل أن تكون المعلومات قد تم توظيفها كوسيلة للحرب النفسية. ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقق من صحة المعلومات.

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وفي أعقاب إعلان حماس أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن "المسؤولية عن سلامة جميع المختطفين في قطاع غزة تقع بالكامل على عاتق منظمة حماس. وحماس تعرض المختطفين للخطر، ومن بينهم تسعة أطفال. ويتعين على حماس أن تقوم على الفور بإعادتهم إلى إسرائيل".

Courtesy
Courtesyعائلة بيباس التي اختطفت حماس والدتها شيري وطفليها كفير وأريئيل

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