الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها تكشف عما قالته للسنوار زعيم حماس أثناء أسرها في غزة

"سألته عما إذا كان لا يخجل من فعل مثل هذا الشيء للأشخاص الذين يدعمون السلام دائمًا؟" وقالت ليفشيتز إنه التزم الصمت ولم يجب عن سؤالها

شاركت يوخيفيد ليفشيتز، وهي من بين الرهائن الأوائل الذين أطلقت حماس سراحهم لمحة عن أسرها، وروت عن اللقاء مع زعيم حماس يحيى السنوار أثناء احتجازها في نفق في قطاع غزة.

وفي حديثها لصحيفة دافار، تحدثت المرأة البالغة من العمر 85 عامًا عن محاولة استجوابها السنوار حول شن هجمات على أفراد مثلها، عملوا منذ فترة طويلة في الدفاع عن السلام والحقوق الفلسطينية. "سألته عما إذا كان لا يخجل من فعل مثل هذا الشيء للأشخاص الذين يدعمون السلام دائمًا؟" وقالت ليفشيتز إنه التزم الصمت ولم يجب عن سؤالها.

وكشفت ليفشيتز عن أن السنوار ظهر أمام المخطوفين في النفق ظهر في النفق بعد أيام من وصولهم إلى غزة. وبحسب قولها، زار السنوار الرهائن لتفقد أحوالهم، وعرّف عن نفسه، وسأل عن أسمائهم، وأكد لهم أنهم بأمان. وكان العديد من الرهائن المفرج عنهم قد ذكروا أنهم شاهدوا السنوار الذي جاء ليتفقد أوضاعهم في الأسر. ولاحظ الكثيرون قدرته على التحدث باللغة العبرية، المكتسبة خلال 17 عامًا من السجن في إسرائيل.

Courtesy: Jenny Yerushalmi, Ichilov Hospital spokesperson يوشيفيد ليفشيتز يصل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد أن أطلقت حماس سراحه.

ومع ذلك، فإن المؤتمر الصحفي اللاحق الذي عقدته ليفشيتز عقب إطلاق سراحها في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أثار انتقادات في إسرائيل. واعتبر البعض تصريحاتها متساهلة تجاه خاطفيها، بينما تكهن آخرون بأن تصريحاتها ربما كانت تهدف إلى حماية زوجها الذي لا يزال في الأسر.

وبالتأمل في أسرها، وصفت ليفشيتز الظروف المروعة التي شهدتها عملية اختطافها، واصفة إياها بالرعب الذي لم تتخيله أبدًا. ورغم ذلك، اعترفت بما وصفته بالمعاملة اللائقة "نسبيا" أثناء الأسر.

Article 27A of the Israeli copyright law يوخيفيد ليفشيتز، 85 عامًا، أفرجت عنه حماس في 23 أكتوبر 2023.

كما أشارت يوخيفيد إلى تأكيدات خاطفيهم أنهم على أساس إيمانهم بالقرآن سيقومون بإجراء فحوصات طبية دورية مفصلة وتوفير الأدوية.

بعد إطلاق سراحها، انخرطت ليفشيتز، وهي من سكان كيبوتس نير عوز، بنشاط في الدعوة إلى إطلاق سراح زوجها عوديد. وشاركت في المظاهرات، بما في ذلك المظاهرة الأخيرة التي جرت أمام مقر وزارة الأمن في الكيريا في تل أبيب.