أسفرت جهود بذلها الوسطاء القطريون والمصريون بدعم من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في اجتماعات حضرها مدير الموساد دافيد برنياع عن تمديد العمل باتفاق تبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين ليوم إضافي

أسفرت جهود محمومة بذلها الوسطاء القطريون والمصريون بدعم من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في اجتماعات حضرها مدير الموساد دافيد برنياع عن تمديد العمل باتفاق تبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين تحت مظلة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية لغزة، تمديد هو الثاني من نوعه على التوالي.

في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس وصلت إلى إسرائيل الدفعة السادسة من الرهائن قوامها عشرة إسرائيليين و 4 تايلانديين إضافة إلى امرأتين روسيتين تم تحريرهما من أسر حماس باتفاق منفصل مع بوتين، ولا يزال 145 رهينة في غزة.

وكان مجلس الوزراء الحربي قد قرر بالإجماع الليلة الماضية أنه إذا لم يتم تسليم قائمة الرهائن المفرج عنهم بحلول الساعة السابعة من صباح هذا اليوم كما هو متفق عليه في المخطط التفصيلي - فسيتم استئناف القتال على الفور. وقبل فترة قصيرة، حصلت إسرائيل على قائمة بأسماء النساء والأطفال وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.