التغطية متواصلة| إسرائيل تُطلع عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم؛ هجوم دموي في القدس واعتراض طائرة بدون طيار على الحدود اللبنانية
أسفرت جهود بذلها الوسطاء القطريون والمصريون بدعم من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في اجتماعات حضرها مدير الموساد دافيد برنياع عن تمديد العمل باتفاق تبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين ليوم إضافي
أسفرت جهود محمومة بذلها الوسطاء القطريون والمصريون بدعم من مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز في اجتماعات حضرها مدير الموساد دافيد برنياع عن تمديد العمل باتفاق تبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين تحت مظلة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية لغزة، تمديد هو الثاني من نوعه على التوالي.
في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس وصلت إلى إسرائيل الدفعة السادسة من الرهائن قوامها عشرة إسرائيليين و 4 تايلانديين إضافة إلى امرأتين روسيتين تم تحريرهما من أسر حماس باتفاق منفصل مع بوتين، ولا يزال 145 رهينة في غزة.
وكان مجلس الوزراء الحربي قد قرر بالإجماع الليلة الماضية أنه إذا لم يتم تسليم قائمة الرهائن المفرج عنهم بحلول الساعة السابعة من صباح هذا اليوم كما هو متفق عليه في المخطط التفصيلي - فسيتم استئناف القتال على الفور. وقبل فترة قصيرة، حصلت إسرائيل على قائمة بأسماء النساء والأطفال وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.
بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس "تؤتي ثمارها" ويجب أن تستمر
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في تل أبيب "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بعودة الرهائن والتئام شملهم مع عائلاتهم". وأضاف "كما مكنت (التهدئة) من زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة والذين هم في أمس الحاجة لها، إذاً العملية تؤتي ثمارها ومن المهم أن تستمر ونأمل ذلك"، وفق فرانس برس.
نتنياهو يرسل تعازيه لعائلات ضحايا هجوم إطلاق النار: سأواصل توزيع السلاح على المدنيين
أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه لعائلات ضحايا هجوم إطلاق النار في مدينة القدس صباح اليوم الخميس وقال: "أنا وزوجتي سارة نبعث بتعازينا من أعماق قلوبنا إلى عائلات القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس. ونصلي جميعا من أجل شفاء الجرحى".
وتابع نتنياهو: "إن رد الفعل السريع لمقاتلين اثنين ومدني تمكن من القضاء على الإرهابيين حال دون وقوع هجوم أكثر خطورة". وأضاف أنه يعتبر أن كل "إرهابيي حماس محكوم عليهم بالموت سواء أكانوا في القدس أو غزة أو الضفة الغربية وفي كل مكان".
كما أكد نتنياهو عزمه مواصلة تسليح المدنيين على ضوء مساهمة المدنيين المسلحين الفعالة في القضاء السريع على منفذي الهجومات الدموية.
الضحية الثالثة في هجوم إطلاق النار في القدس هي ليبيا ديكمان، 24 عاما
تحديث: اعتراض طائرة بدون طيار على الحدود اللبنانية
بعد الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة البلدات دوفيف وماتات وساسا، قامت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ضحية هجوم إطلاق النار الثانية في القدس هي السيدة حانا افرجان من القدس مديرة لمدرسة دينية للبنات في بيت شيمش
سماع دوي صفارات الإنذار عند الحدود الشمالية لإسرائيل
انطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد مع التحذير من إمكانية اختراق طائرة معادية الأجواء
سمح بالنشر: تم التعرف على جثة عوفير تسرفاتي (27 عاما) الذي كان في حفل الطبيعة برعيم وتم اختطافه إلى غزة
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مسؤول إسرائيلي: على الأغلب نحن نقترب من نهاية اتفاق وقف إطلاق النار الحالي
هجوم القدس: تم التعرف على منفذي الهجوم في القدس على أنهما سجينين أمنيين سابقين ينتميان لحركة حماس
بحسب التفاصيل فقد صدر حكم على الأول بالسجن 10 سنوات بتهم الخيانة والتجسس والعضوية في منظمة مجهولة والاتصال بتنظيم معاد. وحكم على الثاني بالسجن 8 أشهر بتهمة خدمة منظمة غير قانونية والاعتداء على ضابط شرطة.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يدين هجوم إطلاق النار في القدس: هجوم حقير
أدان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو، هجوم إطلاق النار في القدس. وكتب على حسابه على X: "هجوم حقير في القدس هذا الصباح. نحن ندين بشكل لا لبس فيه مثل هذا العنف الوحشي. أشاطر عائلات الضحايا حزنهم، وأرسل تعازي لجميع المتضررين".
إطلاق النار في القدس: مقتل 3 إسرائيليين بعد وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه و6 إصابات بين متوسطة وخفيفة
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حصيلة المفرج عنهم من الرهائن الإسرائيليين الخميس: ست نساء وولدان
لن تشمل القائمة الجديدة الخاصة بالإفراج عن رهائن إسرائيليين إلا 8 فقط. وما كان بالأمس "تقديرا لمواقف بوتين" يتحول هذا الصباح دفعة أولى على حساب قائمة اليوم.
مكتب رئيس الوزراء: القائمة الجديدة تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق
ذكر مكتب رئيس الوزراء أنه "منذ فترة قصيرة سلمت إسرائيل قائمة بأسماء النساء والأطفال وفقا لبنود الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر". وبحسب الوزارة فإن الهدنة ستستمر بعد أن "قرر مجلس وزراء الحرب بالإجماع الليلة الماضية أنه إذا لم يتم تسليم القائمة بحلول الساعة السابعة صباحا كما هو متفق عليه في الخطوط العريضة فإن القتال سيستأنف على الفور". وأكدت قطر أيضًا أن إسرائيل وحماس اتفقتا على يوم آخر من الهدنة.
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين وبموجب شروط الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر"