القائد الأعلى للمدرعات لـ i24NEWS: "من يحتل غزة ويقوم بالعمل فيها هو سلاح المدرّعات"

"ربما يجب أن نعتذر من هذا الجيل. شكّكنا في قدراته قليلًا، وصفناه بجيل الشاشات وقلنا إنه لن يصمد. اسمع، إنهم يقاتلون مثل الأبطال، لقد كانوا على قدر التوقّعات، وانتصروا في كل موقعة".

من داخل خيام مضادة للشتاء، قرب مدينة بئر السبع في صحراء النقب، يُدير سلاح المدرّعات التابع للجيش الإسرائيلي، معركته الضارية في قطاع غزة، ومن هناك... تصدر الخطط الاستراتيجية، للقوات في الميدان.

الضابط الأعلى للمدرّعات العميد هشام إبراهيم، استغل الهدنة، ليتفقّد المقر العام، للتأكد من استقاء الدروس والعبر، وتحسين الأداء، عند تجدد القتال. وقال إبراهيم ابن طائفة الموحّدين الدروز لـ i24NEWS:" إنها أفضل ساعة لسلاح المدرّعات، الشعب الاسرائيلي ينظر إلى هذه الحرب، كأنها حرب سلاح المدرّعات. من يحتل غزة، ويقوم بالعمل فيها، هو سلاح المدرّعات".

فبخلاف الجولات السابقة مع غزة، ومنذ حرب لبنان الثانية، عاد الجيش الإسرائيلي ليُراهن على سلاح المدرّعات، بصفته رأس الحربة في التوغّلات البرية، بعد الإدراك، أنه لا يمكن حسم المعارك، عبر سلاح الجو فقط. ويسرد إبراهيم (46 عامًا) ما يعتبرُها إنجازات المعركة، القضاء على مسلحي حماس، وتدمير منشآت الحركة السلطوية والعسكرية، في قلب مدينة غزة.

وأضاف:" كل ما نراه في فيديوهات حماس، حول تدمير الدبابات ليس دقيقًا، ويُحرّف الحقيقة. لا أقول إنهم يطلقون النار ولا يصيبون الدبابات. لكنهم يضربون أماكن معينةً في الدبابات، نود أن يتم ضربها. دبابتنا مُحصّنة. فمنذ بداية القتال، لم تدمّر دبابة واحدة. تضررت دبابات، ولكن جميعها صالحة للخدمة". وفي ردٍ على سؤال، حول عدم تدمير أي دبابة، أجاب:" -كلا! أقول لك مرةً أخرى، يجب الفصل بين تضرر الدبابة، وتدمير الدبابة. هم يزعمونَ أنهم دمّروا الدبابات. لكنني أقول لك، لا توجد دبابةٌ واحدةٌ تضررت ولم تعد إلى الخدمة، خلال ساعاتٍ قليلة، ومن ثم عادت إلى القتال".

السبب في الخسائر القليلة في الدبابات، يعزوه الجيش الإسرائيلي، إلى التكنولوجيا الفائقة أولًا، من الرؤية بمدى ثلاث مئةٍ وستين درجة، عبر الخوذةِ الذكية، وحتى منظومة تدمير الصواريخ المضادة للدروع عن بُعد. ثانيًا، إلى تطهير مناطق التوّغل مُسبقًا، من الخلايا المضادة للمُدرّعات.

ولم تخل محادثةٌ مع قادة الألوية والكتائب، أجراها هشام إبراهيم، الذي شارك في اجتياح لبنان، من التطرّق إلى الفجوة الجيلية، داخل المجتمع الإسرائيلي. فقال:" ربما يجب أن نعتذر من هذا الجيل. شكّكنا في قدراته قليلًا، وصفناه بجيل الشاشات وقلنا إنه لن يصمد. اسمع، إنهم يقاتلون مثل الأبطال، لقد كانوا على قدر التوقّعات، وانتصروا في كل موقعة".

كفاءة الدبابات الإسرائيلية في الحرب، أصبحت رمزًا وعنوانًا لها. ولكن مصيرها، سيكون إحدى المعايير، التي ستحدد هوية المنتصر.