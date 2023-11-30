الشقيقان مايا وإيتاي يلتقيان مجددًا في المستشفى بعد إطلاق سراحهما من أسر حماس

الشقيقان اللذان وصلا إلى إسرائيل في 6 أكتوبر بعد الاحتفال بعيد ميلاد والدتهم ميريت في الخارج، حضرا مهرجان رعيم الموسيقي، وهو الحدث الذي ترقباه بفارغ الصبر واستعدا له مسبقًا

نشر مركز سوروكا الطبي في بئر السبع صورا يوم الخميس تظهر لم الشمل العاطفي بين الشقيقين إيتاي ريغيف، 18 عاما، ومايا ريغيف، 21 عاما، اللذين تم الفصل بينهما واحتجازهما في غزة بعد اختطافهما في 7 أكتوبر.

التقى ايتاي بشقيقته مايا في مستشفى سوروكا بعد مرور 50 يوما قضياها في أسر حماس وفي حين أطلق سراح مايا أولا يوم السبت الفائت، جاء إطلاق سراحه من أسر حماس مساء الأربعاء. واحتاجت مايا، التي أصيبت في ساقها، لعملية جراحية لدى وصولها إلى إسرائيل بعد إطلاق سراحها يوم السبت.

تم اختطاف إيتاي ومايا خلال مهرجان نوفا الموسيقي ونقلهما إلى غزة من قبل حماس.

No credit تم اختطاف الشقيقين ريجيف، مايا وإيتاي، في مهرجان نوفا للموسيقى وتمت إعادتهما إلى إسرائيل خلال اتفاق وقف إطلاق النار.

وروى والدهما إيلان ريجيف جيربي اللحظات المروعة خلال الهجوم، متذكرًا تسجيلًا لصرخات مايا المؤلمة: "لقد أطلقوا النار علي، أطلقوا النار علي، أطلقوا النار علي!"

خلال تلك المكالمة المتوترة، حاول والد مايا مساعدتها في الحفاظ على هدوئها، وحثها على إرسال موقعها عبر التطبيق وطلب تفاصيل لمساعدتهم. صرخت مايا: "إنه يقتلنا، إنه يقتلنا، إنه يقتلنا! إيتاي، اختبئ خلف إطار السيارة".

الشقيقان اللذان وصلا إلى إسرائيل في 6 أكتوبر بعد الاحتفال بعيد ميلاد والدتهم ميريت في الخارج، حضرا مهرجان رعيم الموسيقي، وهو الحدث الذي ترقباه بفارغ الصبر واستعدا له مسبقًا. وحاول والدهما تحديد مكانهما وإرشادهما عن بعد أثناء المحنة لكنه لم يتمكن من الوصول إليهما في الوقت المناسب.