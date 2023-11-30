"قصة احتفاظ الرهينة الإسرائيلية بكلبتها في أسر حماس"، كيف نجحت بذلك؟

المختطفة المحررة من اسر حماس أصرت على الاحتفاظ بكلبتها معها ولم تفارقها طيلة أيام الأسر

روت شقيقة الرهينة الإسرائيلية المحررة من أسر حماس جبرئيلا ليمبرغ والتي مكثت طيلة 53 يوما بالأسر مع ابنتها وامها، أن ابنة شقيقتها ميا نجحت بالاحتفاظ بكلبتها في الأسر بعد أن اعتقد المسلحون الذين اختطفوها بأن ما تحمله بين يديها لعبة مصنوعة من الصوف، وذكرت إن أمها وشقيقتها وابنة شقيقتها نجحوا بالحفاظ عليها حية بعد أن قدموا لها جزءا من طعامهم ، وذكرت "لم يكن هذا سهلا، لكن الاهتمام بالكلبة ساعدهم على الصمود في الأسر".

وروت معيان سيجل -كورن شقيقة جبريئيلا-ليمبرغ، ابنة كلارا ميرمان وخالة ميا ليمبرغ لموقع "والا" عن قصة انقاذ الكلبة بيلا ذات الخمس سنوات حية والتي ربتها ميا منذ أن كانت جرو صغير وروت جبريئيلا أن "مسلحي حماس لم يدركوا في البداية أن الحديث يدور عن كلبة اعتقدوا انها لعبة من الصوف، وبسبب ذلك وصلت الى هناك. ووفقا لما روينه، ميا كانت تلبس بيجامتها لأن الهجوم أيقظها من النوم، وحملت الكلبة بيديها طيلة الطريق واحتضنتها. من اختطفها اعتقد بأنها طفلة ترتدي بيجاما وتحمل لعبة من الصوف كانت تنام معها".

وتابعت :"فقط بمرحلة متأخرة أكثر، بعد عدة ساعات، تحركت وهي بيديها واستوعب الخاطفين بأنها كلبة، واندلع نقاش، بما يمكنهم التصرف معها، وفي نهاية الأمر نجحوا بإبقائها. هذه كلبة ميا، وميا كانت مصممة للغاية حين يتعلق الأمر بها، وأكلت الكلبة من القليل الذي قدم لهم، كما انهم اهتموا بأن تتلقى العلاج المناسب بعد عودتها في المستشفى حيث تفقدها طبيب بيطري".

وعن فيديو اطلاق سراحها روت خالتها :"ميا وصفت بأن أحد الحمساويين جاء ليأخذ الكلبة وقال :"ما هذا ؟ أجابته مثل ’هذه لي من البيت، وأشارت اليه ’حتى هنا’، هي لي، لا تلمس الكلبة. هذا لم يكن نقاش ، لقد أوضحت له بشكل حازم أن الكلبة لها وستعود معها الى البيت، إنه جنون ، لقد بحثنا عنها في كل مكان، لكنني قلت من اللحظة الأولى أن الكلبة معهم، لم يتمكنوا من إخراج ميا من البيت مع أمها بدونها، انهم مرتبطين جدا".