تقرير: ترحيل الآلاف من أتباع حماس تحضيرا لليوم التالي بعد الحرب في غزة

على الرغم من أن الخطوط العريضة ممكنة، إلا أنه هناك اختلاف أساسي وهو أن عرفات كان ضيفا على لبنان فيما قيادة حماس وعناصرها يعتبرون غزة موطنهم وحلمهم هو أن يكونوا جزءا من الدولة المستقبلية

جاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة وإسرائيل تباحثتا في العديد من المقترحات بشأن ما بعد الحرب على غزة وكان أحدها "ترحيل الآلاف من مسلحي حماس المحسوبين على المستوى غير القيادي إلى بلد ثالث، على غرار "موديل بيروت" عندما تم ترحيل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع آلاف المقاتلين الفلسطينيين من لبنان عام 1982.

ويعرض هذا الاقتراح على المنخرطين في سلك حماس منفذا للخروج ما سيجعل ممكنا إعادة تأهيل غزة بعد انتهاء الحرب، كما سيكون من الممكن على ضوء تفريغ غزة من عناصر حماس الحيلولة دون عودتهم إلى السلطة. أما الدول التي تم طرحها كخيار لإمكانية استقبال جماعة حماس هي لبنان وقطر وتركيا وإيران وروسيا.

وفرض نموذج بيروت نفسه على طاولة المباحثات للتعاطي مع الحلول الممكنة لضمان عدم العودة إلى الوراء فيما خص حكم حماس في قطاع غزة، بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل علما أن القضاء على حكم حماس يمثل هدف الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وجذب الاقتراح اهتمام بنيامين نتنياهو نفسه لا سيما أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تقول بأن عدد مسلحي حماس يبلغ عدة عشرات من الآلاف ما يستدعي خطة سياسية لمنعهم من إعادة ترتيب صفوفهم في غزة.

ويُعرف "نموذج بيروت 1982" جيدا لكل من عاصر فترة الثمانينات فقد وضعت حدا للحرب الطاحنة التي دارت رحاها في بيروت بسبب الهجمات المتكررة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية على إسرائيل من الحدود اللبنانية. وتوسطت الولايات المتحدة بين الطرفين وتوصلت إلى اتفاق تتوقف بموجبه الهجمات المتبادلة، وسمحت إسرائيل لياسر عرفات ونحو 11 ألف فلسطيني مسلح بمغادرة لبنان إلى تونس في أغسطس 1982.

وبحسب التقرير في واينت فإنه بخلاف اتفاق بيروت الذي سمح لعرفات بأن يغادر على رأس رجاله، لم يطرح للنقاش حتى الآن أي أسماء من القيادة العليا لحماس لا سيما الضيف والسنوار. وجاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من أن الخطوط العريضة ممكنة، إلا أنه هناك اختلاف أساسي يتمثل بأن عرفات كان ضيفا على لبنان فيما قيادة حماس وعناصرها يعتبرون غزة موطنهم وحلمهم هو أن يكونوا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.