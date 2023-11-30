الجيش الإسرائيلي يؤكد استلامه رهينتين إسرائيليتين من قطاع غزة

إسرائيل تؤكد تسلم الجيش الرهينتين المفرج عنهما من قطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس تسلمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي. وقال الجيش إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الرهائن الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عاما)".

وإلى جانب عميت سوسنا وميا شيم اللذين تم إطلاق سراحهما من أسر حماس في قطاع غزة، من المتوقع أن يتم اليوم إطلاق سراح ثمانية مختطفين آخرين. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن ذلك سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إنه يتم إطلاق سراح المختطفين اليوم من مواقع مختلفة في قطاع غزة، وبالتالي فإن نقلهم إلى الصليب الأحمر سيتم في أوقات مختلفة.