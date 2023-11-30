السنوار في تهديد قوي لإسرائيل: "السّابع من أكتوبر كان مجرد تدريب"

زعيم حماس يحيى السنوار وصل إلى أحد الأنفاق في الأيام الأولى بعد الهجوم، وتحدث مع المختطفين

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عقب أحداث 7 أكتوبر، التزم يحيى السنوار صمتًا نسبيًا ولم يصدر أي تصريحات إعلامية - لكن اليوم (الخميس) يأتي أول تصريح من قبل زعيم حماس.

وقال يحيى السنوار في أول تصريح إعلامي له: "على قادة ااسرائيل أن يعلموا أن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) كان مجرد تدريب"

وبحسب ما نشر في القناة 12، فإن زعيم حماس يحيى السنوار وصل إلى أحد الأنفاق في الأيام الأولى بعد الهجوم، وتحدث مع المختطفين، وسأل السنوار، الذي يتحدث العبرية بطلاقة، المختطفين عن أسمائهم، وقدم نفسه، وأخبرهم أنهم في مكان محمي.

مؤخرا، قالت الأسيرة المحررة يوخافيد ليفشيتس، التي تم إطلاق سراحها من أسر حماس بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، إنها تحدثت مع زعيم حماس أثناء وجودها في الأسر. قال ليفشيتز: "كان السنوار معنا بعد 3-4 أيام من وصولنا، وسألته كيف لا يخجل من أنه يفعل ما فعله للأشخاص الذين دعموا السلام طوال هذه السنوات؟ لم يجب، والتزم الصمت".