تغطية متواصلة: استئناف القتال بين إسرائيل وحماس بعد هدنة استمرت أسبوعًا

المفاوضات تتواصل لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

بعد ساعات من ناطلاق سراح الرهينتين إلى إسرائيل، وعلى خلفية يوم آخر من التأخير، وصل ستة مختطفين ومختطفين إلى إسرائيل، بعد 55 يوماً في أسر حماس | صحيفة "وول ستريت جورنال" تنقل الليلة الماضية عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولكن في الصباح سمع دوي صافرات انذار في منطقة غلاف غزة، والجيش الإسرائيلي يعلن تجديد القصف على غزة