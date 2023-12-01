تغطية متواصلة: استئناف القتال بين إسرائيل وحماس بعد هدنة استمرت أسبوعًا
المفاوضات تتواصل لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس
بعد ساعات من ناطلاق سراح الرهينتين إلى إسرائيل، وعلى خلفية يوم آخر من التأخير، وصل ستة مختطفين ومختطفين إلى إسرائيل، بعد 55 يوماً في أسر حماس | صحيفة "وول ستريت جورنال" تنقل الليلة الماضية عن مسؤولين مصريين أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولكن في الصباح سمع دوي صافرات انذار في منطقة غلاف غزة، والجيش الإسرائيلي يعلن تجديد القصف على غزة
استئناف القتال بين إسرائيل وحماس بعد هدنة استمرت أسبوعا
انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.
سماع دوي صافرات الانذار في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل
جيش الإسرائيلي يعلن تجديد القصف على غزة
وول ستريت جورنال: إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم ثامن
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين مصريين أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن، سيتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
الجيش الإسرائيلي: حماس خرقت الهدنة وأطلقت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، قبيل انتهاء الهدنة مع حماس.
وقبل نحو ساعة من انتهاء الهدنة القابلة للتمديد، قال الجيش الإسرائيلي على تلغرام إن نظام الدفاع الجوي "اعترض بنجاح عملية إطلاق" صاروخية من غزة.