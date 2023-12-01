تقرير: رغم استئناف القتال، المفاوضات مع حماس مستمرة

رغم استئناف القتال، المفاوضات مع حماس مستمرة

على الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء نتنياهو عن عودة إسرائيل إلى القتال بعد استئناف إطلاق النار على غلاف غزة ورفض حماس إطلاق سراح جميع النساء المختطفات، إلا أن المفاوضات بين دولة إسرائيل وحماس بشأن استمرار الاتفاق لا تزال مستمرة، بحسب ما جاء في تقرير صباح اليوم (الجمعة) على شبكة سي إن إن.

نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع على المحادثات أن "المفاوضات مع الوسطاء القطريين والمصريين بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة لا تزال مستمرة"، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تجدد إطلاق النار ضد منظمة حماس في غزة. يجرد.

ووفقا للتقرير، لم تعلن أي من الأطراف الرسمية المشاركة في المحادثات حماس، قطر، إسرائيل، الولايات المتحدة أو مصر - علانية عن انهيار المحادثات، وحتى الآن يبدو أن الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء لم يكن كذلك. صنعت باسم نتنياهو ولسبب وجيه.

وبموجب بنود الاتفاق، كان من المفترض أن تقوم حماس بتسليم القائمة الثامنة من المختطفين منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوع. وكان من المفترض أن تشمل القائمة الحالية أيضًا 10 نساء وأطفال، وبحسب التقرير فإن إسرائيل لم توافق على تحرك حماس لإطلاق سراح مجموعات أخرى من المختطفين، وبالتالي تم انتهاك وقف إطلاق النار.