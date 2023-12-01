تقرير: ما الذي أضر بوحدة النخبة في حزب الله؟

منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، انخفض تواجد قوة الرضوان في المنطقة الحدودية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة التي سبقت 8 أكتوبر

تكبدت وحدة النخبة التابعة لحزب الله، قوة الرضوان، العديد من الضحايا خلال الحرب. وجزء كبير من عشرات القتلى في صفوف التنظيم هم من الناشطين المنتمين إلى هذه الوحدة.

إضافة إلى ذلك، شهدت الوحدة إخفاقات عملياتية مثل فشل إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات في الجانب اللبناني. بحسب تقرير نشرته قناة "كان11" الإسرائيلية.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، انخفض تواجد قوة الرضوان في المنطقة الحدودية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة التي سبقت 8 أكتوبر.

وفي الفترة التي سبقت بدء الحرب، كان أفراد قوة الرضوان يتجولون في المنطقة الحدودية، أما الآن فهم في مواقع خلفية ومن هناك يستعدون لاستمرار القتال.

بعد وقت قصير من بدء القتال، طُلب من عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله، أن يتطرق إلى حقيقة عدم ظهور زعيم التنظيم، حسن نصر الله، أمام الجمهور. وبرر الأول عدم ظهور زعيم حزب الله وتحدثه إعلامياً بالقول إن ذلك جزء من إدارة المعركة وليس الكشف عن خططه التي يقول إنها "تحرج العدو".