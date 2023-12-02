الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أكثر من 400 هدف في غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 50 في منطقة خان يونس

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية ضد أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة في اليوم الماضي بعد أن انتهكت حماس الهدنة واستأنف القتال.

ويقول الجيش إن الطائرات المقاتلة هاجمت أكثر من 50 هدفا في منطقة خان يونس في ضربات “واسعة النطاق” في الجزء الجنوبي من الجيب.

ووجهت القوات البرية في شمال غزة غارات جوية على عدد من الأهداف، بما في ذلك مسجد كانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تستخدمه كمقر عملياتي.

كما نفذت القوات البحرية ضربات على البنية التحتية لحماس في الجنوب، بما في ذلك المعدات البحرية التي تستخدمها حماس.

وقال الجيش أيضًا إنه تم القضاء على عدد من الخلايا المتطرفة، وأن الأهداف التي تم ضربها شملت مستودعًا للذخيرة.