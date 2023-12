مقتل مقاتلين يعملان لصالح حزب الله في غارات جوية منسوبة لإسرائيل

يزعم أحد مراقبي الحرب أن الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا خلال الليل أسفرت عن مقتل مقاتلين تابعين لحزب الله وإصابة سبعة آخرين.

وقال رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو معارض، إن مقاتلين سوريين يعملان لصالح حزب الله قُتلا وأصيب سبعة مقاتلين آخرين يعملون لصالح الجماعة في غارات جوية منسوبة لإسرائيل على مواقع حزب الله بالقرب من السيدة زينب.

ولم يكن هناك تأكيد مستقل.