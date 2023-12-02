التغطية متواصلة| تواصل القتال في غزة لليوم الثاني بعد انهيار الهدنة، وتقارير سورية تتحدث عن غارات منسوبة لإسرائيل تقصف مواقع قرب دمشق
وفي أعقاب هذه التقارير، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي في المنطقة.
انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع بين إسرائيل وحماس بشكل مفاجئ بعد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي عن خرق الهدنة من قبل حماس، مستشهدا بحوادث إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وفي أعقاب هذه التقارير، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي في المنطقة.
حماس: أكثر من 240 قتيلا في غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار
أعلنت إدارة حماس في غزة أن أكثر من 240 شخصا قتلوا في القطاع منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وأن أكثر من 650 أصيبوا.
وذكرت الإدارة أيضًا أن قوات الجيش الإسرائيلي "ركزت بشكل خاص على منطقة خان يونس". وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في اليوم الماضي أكثر من 400 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 50 هدفًا في منطقة خان يونس. جنوب قطاع غزة، وأنه تم القضاء على الخلايا الإرهابية شمال القطاع.
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة
مقتل مقاتلين يعملان لصالح حزب الله في غارات جوية منسوبة لإسرائيل
يزعم أحد مراقبي الحرب أن الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا خلال الليل أسفرت عن مقتل مقاتلين تابعين لحزب الله وإصابة سبعة آخرين.
وقال رامي عبد الرحمن، الذي يرأس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو معارض، إن مقاتلين سوريين يعملان لصالح حزب الله قُتلا وأصيب سبعة مقاتلين آخرين يعملون لصالح الجماعة في غارات جوية منسوبة لإسرائيل على مواقع حزب الله بالقرب من السيدة زينب.
ولم يكن هناك تأكيد مستقل.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق مختلفة حول خان يونس
دعا الجيش الإسرائيلي سكان مختلف مناطق منطقة خان يونس إلى الإخلاء والتوجه نحو رفح والمنطقة الإنسانية.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أكثر من 400 هدف في غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 50 في منطقة خان يونس
قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية ضد أكثر من 400 هدف في أنحاء قطاع غزة في اليوم الماضي بعد أن انتهكت حماس الهدنة واستأنف القتال.
ويقول الجيش إن الطائرات المقاتلة هاجمت أكثر من 50 هدفا في منطقة خان يونس في ضربات “واسعة النطاق” في الجزء الجنوبي من الجيب.
ووجهت القوات البرية في شمال غزة غارات جوية على عدد من الأهداف، بما في ذلك مسجد كانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تستخدمه كمقر عملياتي.
كما نفذت القوات البحرية ضربات على البنية التحتية لحماس في الجنوب، بما في ذلك المعدات البحرية التي تستخدمها حماس.
وقال الجيش أيضًا إنه تم القضاء على عدد من الخلايا المتطرفة، وأن الأهداف التي تم ضربها شملت مستودعًا للذخيرة.
صفارات الإنذار تدوي في حوليت وصوفا قرب حدود غزة
بعد هدوء دام حوالي ثماني ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في بلدتي حوليت وصوفا الحدوديتين مع قطاع غزة، محذرة من احتمال إطلاق صواريخ.
ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
بالأمس، انهارت الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي شكلت أول توقف منذ ما يقرب من ثمانية أسابيع من الحرب التي أشعلها الهجوم الصادم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أطلقت حماس صواريخ باتجاه إسرائيل ولم تقم بإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
مسؤول عسكري سوري: الغارات المنسوبة لإسرائيل قرب دمشق ليلاً أسفرت عن “خسائر مادية”
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن غارات جوية إسرائيلية أصابت عدة نقاط على مشارف دمشق خلال الليل، مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار.
وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلاً عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه، إن الضربات جاءت من اتجاه مرتفعات الجولان وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ. وجاء في البيان أن الغارات أسفرت عن “خسائر مادية فقط”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات أصابت منطقة السيدة زينب بجنوب دمشق، حيث قال إن “هناك قوات عسكرية تعمل مع حزب الله اللبناني”، الجماعة المسلحة. المدعومة من إيران.
وأضافت أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة
حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ على بلدة شمال إسرائيل؛ بدون التبليغ عن وقوع اصابات
أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق صاروخ كاتيوشا من جنوب لبنان على بلدة ديشون شمال إسرائيل الليلة الماضية، حسبما أفاد موقع واي نت.
ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ودوت صافرات الإنذار في منطقة ديشون القريبة من الحدود اللبنانية في وقت سابق.
وذكرت القناة 12 أنه تم رصد العديد من مواقع الارتطام في مناطق غير مأهولة بالسكان.
تقارير سورية : مواقع قرب دمشق تتعرض لقصف جوي منسوب لإسرائيل
نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن غارات جوية منسوبة لإسرائيل استهدفدت أهداف بالقرب من العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر لوكالة سانا الرسمية إنه “في حوالي الساعة 1.35 من فجر اليوم، نفذت الإسرائيل غارة جوية” من اتجاه هضبة الجولان “استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة دمشق”.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .