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سوريا: مقتل عنصرين مواليين لحزب الله في قصف منسوب لإسرائيل

i24NEWS
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مقاتل من حزب الله ينزل علم غولاني ويضع علم حزب الله في احدى االتدريبات
According to A27 Israeli copyright lawمقاتل من حزب الله ينزل علم غولاني ويضع علم حزب الله في احدى االتدريبات

وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.

قُتل مقاتلان سوريّان مواليان لحزب الل، اليوم السبته في غارات منسوبة لإسرائيل استهدفت مواقع للحزب قرب دمشق، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة.

وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.

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وكان مدير المرصد قد أفاد في وقت سابق أن إسرائيل قصفت "أهدافا لحزب الله" في منطقة السيدة زينب جنوب شرق دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن هجمات منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة.

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