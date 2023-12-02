سوريا: مقتل عنصرين مواليين لحزب الله في قصف منسوب لإسرائيل

وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.

قُتل مقاتلان سوريّان مواليان لحزب الل، اليوم السبته في غارات منسوبة لإسرائيل استهدفت مواقع للحزب قرب دمشق، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "مقاتلَين سورييَن يعملان مع حزب الله قتلا وأصيب سبعة مقاتلين يعملون مع الحزب في غارات جوية إسرائيلية ليلاً على مواقع حزب الله قرب السيدة زينب" في جنوب شرق العاصمة.

وجاءت الغارات بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في المعارك في غزة.

وكان مدير المرصد قد أفاد في وقت سابق أن إسرائيل قصفت "أهدافا لحزب الله" في منطقة السيدة زينب جنوب شرق دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر السبت في محيط دمشق.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن هجمات منسوبة لإسرائيل قرب العاصمة.