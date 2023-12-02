غالانت: حماس نقضت اتفاق تبادل الأسرى والجيش عاد للقتال بكل قوته

غالانت: حماس اعتقدت أنها ستكون قادرة على وقف تقدم الجيش وأن حزب الله سينضم للحرب

قال وزير الامن الاسرائيلي يوآف غالانت في مرتمر صحافي أجريت في مقر وزارة الأمن في تل ابيب إنه "قبل أكثر من أسبوع، تم وضع الخطوط العريضة، بوساطة مصرية وقطرية أمريكية، وكانت الأمور واضحة بأنه يجب عودة جميع الأطفال والنساء. ولكن لقد انتهكت حماس الاتفاقوترفض نقل 15 امرأة وطفلين".

ووفقا له: "نتيجة لذلك، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي باستئناف إطلاق النار صباح أمس". بالأمس رأيت النتائج من قمرة القيادة واليوم في الميدان والنتائج مبهرة للغاية، ونضع في نصب اعيننا القضاء على حماس وإعادة المختطفين إلى منازلهم".

وخلافا لكلام نائب زعيم حماس، قدر غالانت "أننا نعلم اليوم أنه كلما تعمقت العملية البرية، فإنهم يدفعون السعي لتحرير مزيدًا من المختطفين ووقف اطلاق النار لأن الضغط العسكري سيسهم في إعادة المختطفين وتحقيق أهداف الحرب".

وأضاف أن "حماس اعتقدت أن قواتها ستكون قادرة على إيقاف الجيش الإسرائيلي، واليوم يعرف كل شخص في خان يونس ما حدث ".

وقال وزير الأمن إن "إطلاق سراح الرهائن أحياء هو أهم مهمة للجيش الإسرائيلي - والطريقة لتحقيق ذلك هي من خلال العمل العدواني وأشار إلى قضية المختطفين الذين تبين أنهم قُتلوا في الأسر، وسمح بنشر خبر وفاتهم في الأيام الأخيرة وقال "نحن نجمع المعلومات من كل مصدر متاح منذ اليوم الأول. نحن نتعامل مع الأمربدقة عالية لأننا نتعامل في نهاية المطاف مع منظمة إرهابية".