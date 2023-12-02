نتنياهو: "العملية البرية ضرورية لتحقيق نتائج مستقبلية، ونحن مستمرون في القتال بكل قوة"

نتنياهو: القتال مستمر ووجهت جيش الدفاع بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس

وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم "ببذل كل شيء" لاطلاق سراح جميع المختطفين لدى حماس، وقال نتنياهو ذلك في مؤتمر صحفي عقده في "الكيريا" في تل أبيب مساء السبت.

وأشار رئيس الوزراء في بداية حديثه إلى إعلان سقوط قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة اللواء عساف حمامي في معارك 7 أكتوبر . وقال نتنياهو: "الليلة تلقينا بعض الأخبار السيئة، أبلغنا هذا المساء بسقوط العقيد عساف حمامي في المعركة. عساف كان قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة. قبل أسبوعين التقيت بعائلته، صلينا معًا من أجل نتيجة مختلفة وللأسف النتيجة لم يتحقق. كان عساف بطلاً بالنسبة لنا جميعاً".

ولاحقا تحدث نتنياهو عن المختطفين الذين أعيدوا إلى إسرائيل ضمن الصفقة مع حماس. وقال نتنياهو: "من أنقذ نفساً واحدة فكأنما أنقذ العالم كله". "في الأسبوع الماضي، أعدنا 110 أرواح. وحررنا 86 مواطنًا إسرائيليًا، من أطفال ونساء، وفتيان وفتيات، وأمهات وجدات، بالإضافة إلى العشرات من المواطنين الأجانب. أنتظرت الأمة بأكملها والعديد من العالم بفارغ الصبر كل إطلاق سراح لكل اسير.

وأضاف نتنياهو: "ما أعظم السعادة بعودتهم، وما أعظم الألم لمن قتلوا بقسوة فظيعة، ولمن لم يعودوا بعد. لقد تصارعت كثيرا في الأيام التي سبقت القرار. سألت نفسي كيف نتجادل مع الشيطان الذي قتل وذبح وأحرق النساء والأطفال والأطفال، شيطان لا يبالي بحياة الإنسان ولا قيمة له في عينيه، ولكن في نفس الوقت كان من الواضح بالنسبة لي أنه يمكننا إنقاذ العشرات من براثن الشيطان ولم أكن على استعداد للتخلي عن هذا الاحتمال.

وبعد الحديث عن قضية المختطفين، انتقل نتنياهو للحديث عن استمرار القتال ضد حماس: "من أجل استكمال مهمة إعادة مختطفينا علينا القضاء على حماس وذلك لضمان عدم تحول غزة إلى خطر على إسرائيل مرة أخرى"

واضاف: "نحن مستمرون في القتال بكل ما أوتينا من قوة. هذا ما استعد له مقاتلونا خلال أيام الهدنة - لتحقيق نصر كامل على حماس. التقيت بالمقاتلين الرائعين في الميدان الذين قالوا لي: يا رئيس الوزراء، واصل حتى النهاية". وقلت له: لهم "مستمرون بالقتال حتى النهاية." ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق.

وقال نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة الأمن في الشمال والجنوب. وأضاف "إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان البلدات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية، وقال "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".

وتابع: نحن ملتزمون بإعادة الأمن إلى جميع مواطني إسرائيل. سيعود الناس عندما يكون لديهم شعور بالأمن. الأمر بهذه البساطة. لا يمكنك فرض الأمر بطريقة أخرى ولن نحاول".

وسئل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن سبب عدم عقده مع وزير الأمن يوآف غالانت، كما حدث في الماضي - وادعى ردا على ذلك: "لقد اقترحت على وزير الأمن عقد مؤتمر صحفي مشترك. "لقد قرر ما قرره.