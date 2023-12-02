المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قمنا بتصفية قائد كتيبة الشجاعية في حماس

وسام فرحات كان مسؤولا عن كارثة ناقلة الجنود المدرعة في تسوك إيتان وأرسل المقاتلين إلى ناحال عوز في 7 أكتوبر

قتل الجيش الإسرائيلي والشاباك اليوم (السبت) قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس ، والذي كان مسؤولا عن كارثة ناقلة الجنود المدرعة خلال عملية "تسوك ايتان" والذي أرسل مقاتلين نحو كيبوتس ناحال عوز في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقام الجيش الإسرائيلي، بتوجيه من معلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك، بتصفية فرحات باستخدام طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو.

ويتولى فرحات قيادة الكتيبة منذ عام 2010 وقادها في عملية "تسوك إيتان"، والتي قاد خلالها مقاتلي حماس في كارثة ناقلة الجنود المدرعة التي قُتل فيها ستة جنود من الجيش الإسرائيلي.

شارك فرحات في التخطيط للهجوم على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وأرسل مقاتلي النهبة في ذلك اليوم نحو بلدة ناحال عوز. كما أن فرحات كان أحد العقول المدبرة للهجوم على مركز التدريب ما قبل العسكري في أزمونا عام 2002 والذي قُتل على إثره خمسة إسرائيليين، وكان أحد العقول المدبرة لإطلاق النار المضاد للدبابات على الحافلة في ناحال عوز عام 2011، والذي قُتل على إثره طفل إسرائيلي.