مصر تدرس إدخال شاحنات مساعدات إلى غزة دون رقابة إسرائيلية

تدرس مصر إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، دون المرور المسبق عبر معبر نيتسانا بغرض التفتيش والمراجعة الإسرائيلية

تدرس مصر إدخال شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، دون المرور المسبق عبر معبر نيتسانا بغرض التفتيش والمراجعة الإسرائيلية. هذا ما نقلته صحيفة "العربي الجديد" القطرية اليوم (السبت) عن مصدر مطلع على التفاصيل.

وبحسب المصدر، فإن مصر تدرس ذلك "لأن إسرائيل تخلق أزمة أكبر عندما تعطل دخل المساعدات للقطاع". وأضاف أنه "منذ يوم الخميس، تأخرت العديد من الشاحنات في نيتسانا بحجة "التفتيش المشدد"، ما أدى إلى عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة لمدة يوم كامل منذ أيام وقف إطلاق النار".

وكان الصليب الأحمر قد أبلغ في وقت سابق أنه للمرة الأولى منذ انهيار وقف إطلاق النار، تدخل شاحنات المساعدات الإنسانية معبر رفح للتفتيش. وذكرت صحيفة "القاهرة الأخبارية" المصرية أن 50 شاحنة مساعدات وشاحنتين للوقود دخلت قطاع غزة من رفح.

في الوقت نفسه، قال مسؤولون مصريون للصحيفة القطرية، إن هناك محادثات بين مصر وإسرائيل بشأن تداعيات الهجمات جنوب قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإنهم في القاهرة يخشون أن يكون هدف الهجمات هو إرسال سكان غزة نحو مصر.