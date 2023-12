التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء جنديين قتلا في غزة وسط استمرار القتال وآمال ضعيفة باستئناف الهدنة

الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف مواقع لحماس والقضاء على عناصرها وتدمير الأسلحة

واصل سلاح الجو غاراته الليلة في قطاع غزة، مستهدفا فتحات الأنفاق والمقرات العسكرية ومستودعات الذخيرة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، قامت طائرة مسيرة عن بعد بالقضاء على مسلحين لحماس بتوجيه من مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء السابع.