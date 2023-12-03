التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن أسماء جنديين قتلا في غزة وسط استمرار القتال وآمال ضعيفة باستئناف الهدنة

وعلى محور المفاوضات المعلقة، قالت إسرائيل إنها غير مستعدة في هذه المرحلة للانتقال إلى الصفقة التالية، لا سيما وأنها تنظر بعين الريبة إلى تصريح حماس بعدم وجود 10 نساء على قيد الحياة لإعادتهن

بعد إخطار عائلاتهما، سمح الجيش الإسرائيلي بالنشر أن الرقيب ساما (20 عاما)، وهو مقاتل في الكتيبة 932 في لواء ناحال، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته قبل حوالي 3 أسابيع في قطاع غزة، والرقيب أول (احتياط) أور براندز ( 25) مقاتلاً في الكتيبة 82 باللواء السابع، سقط الليلة الماضية في غزة.

وعلى محور المفاوضات المعلقة، قالت إسرائيل إنها غير مستعدة في هذه المرحلة للانتقال إلى الصفقة التالية. لا سيما وأن إسرائيل تنظر بعين الريبة إلى تصريح حماس بعدم وجود 10 نساء على قيد الحياة لإعادتهن، وتتهم حماس بالرغبة بعدم إرجاعهن لأسبابها الخاصة، ما يجعل فرص استئناف هدنة قريبا ضئيلة جدا.

ووفق تقارير فلسطينية فقد تواصلت الغارات الإسرائيلية الجوية إضافة إلى استخدام المدفعية في شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبا.

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