الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء جنديين قتلا في غزة هما الرقيبين أشالو ساما وأور براندس

ليلة السبت، أكد الجيش الإسرائيلي أن قائد لواء القيادة الجنوبية، العقيد آساف حمامي، قُتل في 7 أكتوبر المنصرم خلال الهجوم الفجائي الذي قامت به حركة حماس، وقامت بنقل جثته إلى قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أسماء جنديين آخرين سقطا خلال القتال في قطاع غزة، توفي أحدهما متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل وقف إطلاق النار الذي انتهى يوم الجمعة.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الجمعة إن "المرحلة الثانية" من القتال في غزة ستبدأ، بعد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والذي سمح بإطلاق سراح الرهائن ولكنه انتهى عندما فشلت حماس في الالتزام باتفاقات الهدنة.

IDF Spokesperson الرقيب أول أشالو ساما، 20 سنة، من بيتح تكفا.

الرقيب أول أشالو ساما من بيتاح تكفا كان مقاتلاً في الكتيبة 932، لواء ناحال وتوفي عن عمر ناهز 20 عاما. وأفيد أنه توفي متأثرا بجراحه مساء السبت، بعد إصابته في معركة اندلعت يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي شمال قطاع غزة.

IDF Spokesperson الرقيب أول (احتياط) أو براندس 25 سنة من شوهام.

الرقيب أول (احتياط) أو براندس من شوهام كان مقاتلاً في الكتيبة 82، اللواء السابع. سقط في معركة وسط قطاع غزة، عن عمر ناهز 25 عامًا.

ليلة السبت، أكد الجيش الإسرائيلي أن قائد لواء القيادة الجنوبية، العقيد آساف حمامي، قُتل في 7 أكتوبر خلال الهجوم الذي قامت به حركة حماس، التي اختطفت جثته إلى قطاع غزة.