منذ بداية القتال في غزة: الجيش الإسرائيلي كشف عن أكثر من 800 فتحة نفق بالقرب من مدارس ومساجد ودمر نحو 500

تم العثور على هذه الفتحات في أماكن مدنية، ويقع الكثير منها بالقرب من المباني أو داخلها، مثل المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال والمساجد والملاعب فضلا عن العثور على أسلحة بداخلها

منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من 800 من الأنفاق تحت الأرض التابعة لحماس، وتم تدمير حوالي 500 منها باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب العملياتية، بما في ذلك التفجيرات والحصار. ويربط بعض هذه الفتحات أصول استراتيجية لمنظمة حماس عبر الأنفاق التي تم تدمير عدة كيلومترات منها.

تم العثور على هذه الفتحات في أماكن مدنية، ويقع الكثير منها بالقرب من المباني أو داخلها، مثل المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال والمساجد والملاعب. وفي بعض هذه الفتحات، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على العديد من الأسلحة التي تركت داخلها.

https://twitter.com/i/web/status/1731263567544922596 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ووفقا لبيان الجيش فإن هذه النتائج هي دليل آخر على الاستخدام السافر للسكان المدنيين من قبل منظمة حماس كدروع بشرية وكغطاء لعملياتها الإرهابية.

وعاينت القوات فتحات الأنفاق وأجرت دراسة متعمقة لفهم خصائص الأنفاق قبل القيام بالاستعدادات لتدميرها.