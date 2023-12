منذ بداية القتال في غزة: الجيش الإسرائيلي كشف عن أكثر من 800 فتحة نفق بالقرب من مدارس ومساجد ودمر نحو 500

منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من 800 من الأنفاق تحت الأرض التابعة لحماس، وتم تدمير حوالي 500 منها باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب العملياتية، بما في ذلك التفجيرات والحصار. ويربط بعض هذه الفتحات أصول استراتيجية لمنظمة حماس عبر الأنفاق التي تم تدمير عدة كيلومترات منها.

تم العثور على هذه الفتحات في أماكن مدنية، ويقع الكثير منها بالقرب من المباني أو داخلها، مثل المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال والمساجد والملاعب. وفي بعض هذه الفتحات، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على العديد من الأسلحة التي تركت داخلها.