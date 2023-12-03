كيف تساعد بريطانيا في عمليات البحث عن المختطفين الإسرائيليين في غزة؟

وكانت بريطانيا أعلنت بوقت سابق أن 12 بريطانيا قتلوا في هجوم 7 أكتوبر ولا زال خمسة في عداد المفقودين

ستنفذ بريطانية رحلات استطلاعية فوق إسرائيل وغزة في محاولة للبحث عن مختطفين إسرائيليين لدى حماس، وذلك بناء لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية. مسؤولون رسميون في الوزارة قالوا إن مجموعة متنوعة من المسيرات الغير مسلحة ستستخدم في الرحلات الاستطلاعية بما يشمل مسيرات من طراز Shadow R1s التي تستخدم لأغراض جمع معلومات استخباراتية. وسيتم تبادل المعلومات مع إسرائيل عن موقع وجود الرهائن المحتمل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى". "دعما لعملية إنقاذ الرهائن الجارية، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك النشاط في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

كما أوضحت الوزارة أن "طائرات الاستطلاع ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وقد تم تخصيصها حصرا لموقع الرهائن. وسيتم تحويل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن انقاذ الرهائن"

وفقا لوزارة الدفاع، في الأسابيع التي تلت الهجوم المباغت الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قالت المملكة المتحدة إن ما لا يقل عن 12 مواطنا بريطانيا قتلوا في الهجوم وما زال خمسة آخرين في عداد المفقودين. ونتيجة لذلك، تساعد بريطانيا في البحث عن المفقودين والمختطفين.