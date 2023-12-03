قائد شرطة سديروت يعود إلى عمله ويروي أحداث السابع من أكتوبر

قائد شرطة سديروت يروي التجربة القاسية والصعبة التي عاشها في 7 أكتوبر

تحول مركز شرطة سديروت جنوب إسرائيل، الى احد رموز هجوم الـسابع من أكتوبر. عشرة مسلحين من عناصر حماس تحصنوا في هذا المركز واخذوا عددا من عناصره رهائن كما اصيب قائد شرطة سديروت بصورة بالغة في ذلك اليوم.

معركة شرسة استمرت لساعات.. حاولت من خلالها الوحدات الخاصة التابعة للشرطة تخليص رجال الشرطة الرهائن والقضاء على المسلحين. خلال المعركة استُخدمت جرافة وقذائف لينتهي الأمر بمقتل 6 شرطيين احتجزهم المسلحون داخل المركز بالإضافة الى عدد اخر ممن جاؤوا لنجدة و 10 من عناصر حماس على الاقل.

رئيس مركز شرطة سديروت، ماتي سرفاتي، يروي لـi24NEWS ما حدث منذ صباح السابع من أكتوبر، قائلا :"مثل الإسرائيليين الآخرين، سمعت صفارات الإنذار في المنزل في الساعة 6:30 صباحًا. أخذت زوجتي وأطفالي إلى الملجأ. أدركت أنه إذا كنت أسمع صفارات الإنذار في منزلي في بئر السبع، فمن المحتمل جدًا أن تكون هناك صفارات إنذار في سديروت أيضًا".

قاد ماتي سرفاتي سيارته وسط وابل الصواريخ الكثيف محاولاً الوصول إلى مركز الشرطة بأسرع ما يمكن، وعن هذه التجربة المؤلمة يروي :" على الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة، قمنا بتحييد حوالي 4 إرهابيين. وقتل أحدهم بعد أن قمنا بتحييده وحاول الوصول إلى سلاحه، فأطلقت النار مرة أخرى في اتجاه الرأس. قضيت عليه. في تلك اللحظة، أطلق قناص النار على صدري .. كان يقف على السطح. سقطت أرضا وأصبت برصاصة أخرى في ساقي".

زملاء ماتي امسكوا به وسحبوه خلف حاجز وقائي خرساني، ظل ماتي ينزف لعدة ساعات قبل أن يتمكن زملاءه من إخلائه، لكن في الطريق تعرضوا لإطلاق النار مرة أخرى. تم نقل ماتي إلى سيارة خاصة، وعندها فقط تمكن من الوصول إلى سيارة الإسعاف. وروى ماتي سرفاتي :"في سيارة الإسعاف تم وضعي على جانبي لأنهم ظنوا أنني متت".

نجا ماتي، لكنه ظل في المستشفى لأسابيع وما زال يتلقى العلاج. ومع ذلك، لم يتمكن من البقاء في المنزل يوم افتتاح المركز من جديد بعد ان تقرر هدمه بالكامل وإعادة بناءه من جديد.