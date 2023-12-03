رئيس الشاباك يتعهد بالقضاء على قادة حماس بكل مكان بما يشمل قطر وتركيا

كما أعلن رونين عن تحملة مسؤولية الأحداث في 7 أكتوبر ، مشددا على تصميمه بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس

تطرق رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك رونين بار لأول مرة مساء اليوم الى الحرب في غزة ، معلنا تحمله المسؤولية عن الأحداث في 7 أكتوبر، وذلك من خلال تسجيلات نشرتها هيئة البث الرسمية "كان"، وصرح بار :"الكابينيت وضعنا أمامنا هدفا، بكلمات الشارع هو القضاء على حماس، ونحن مصممين على القيام بذلك. هذا ’ميونيخ’ بالنسبة لنا". بذلك هو يتطرق الى عملية القضاء على المسلحين الذين قتلوا 11 رياضي إسرائيلي خلال اولمبيادة ميونيخ 1972، والتي استمرت على مدار 20 عاما.

وتحمل بار أيضا مسؤولية الفشل الأمني الذي قاد الى هجوم حماس ضد بلدات الجنوب :"لقد تعلمنا بالفعل دروسنا من الأحداث. وتم بالفعل تمريرها الى قطاعات أخرى. ليس فقط لقطاع غزة، بالطبع. حجم التهديدات ضد دولة إسرائيل غير مسبوق خلال العام الماضي، حتى قبل هذه الأحداث. توجد الكثير من الأمور التي تتحرك تحت سطح الأرض.

وتعهد بار"في كل مكان: في غزة، في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، في قطر، في تركيا وفي كل مكان. هذا سيستغرق سنوات لكننا سنكون هناك للقيام بذلك". وأضاف:"المسؤولية الأمنية هي مسؤليتنا، واجبنا كان توفير الأمن وأيضا الشعور بالأمن. للأسف في 7 أكتوبر لم ننجح بالقيام في ذلك. أعتقد أننا في صعود ونحن لا ننتظر".