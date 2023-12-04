التغطية متواصلة: بناءً على طلب واشنطن إسرائيل ستقوم قريباً بتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة
ومن المقرر أن تصل اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة سريعة إلى مصر وغزة لتدفع قدما بزيارات الصليب الأحمر للمختطفين ونقل الأدوية، وذلك عقب لقائها في الدوحة بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل ثلاثة عسكريين أمس الأحد خلال القتال الذي شهد معارك عنيفة ففي وسط قطاع غزة سقط اللواء (احتياط) نيريا شاعر، 36 عاماً، من مدينة يفنيه، مقاتل في الكتيبة 6655، اللواء 55 ('شكل الرمح')، واللواء (احتياط) بن زوسمان، 22 سنة، من القدس، مقاتل في قسم الاستطلاع في الكتيبة 601، اللواء 401 (ثكنة الآثار الحديدية)، فيلق الهندسة القتالية، قُتل أمس في معركة بشمال قطاع غزة.
إضافة إلى الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام، 19 عاما، من زخرون يعكوف، مقاتل في الكتيبة 601، اللواء 401 (ثكنة الآثار الحديدية)، فيلق المهندسين القتالي، الذي سقط أمس في معركة بشمال قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بدء المعارك البرية في القطاع إلى 74.
وأكد رئيس جهاز الموساد ديدي برنياع أمس في حديث مسجل أنه يتعهد القضاء على قادة حماس في كل مكان حتى تركيا وقطر.
ومن المقرر أن تصل اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولاريتش في زيارة سريعة إلى مصر وغزة لتدفع قدما بزيارات الصليب الأحمر للمختطفين ونقل الأدوية، وذلك عقب لقائها في الدوحة بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية. وبعدها تجري زيارة ليومين إلى إسرائيل على وقع انتقادات حادة لأداء الصليب الأحمر في الحرب.
لمتابعة تطورات الحرب في اليوم السابق
🚨صافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية لغزة
الجيش الإسرائيلي : مسلحين فلسطينيين مطلوبين قُتلا في غارة بالضفة الغربية
قال الجيش الإسرائيلي إن القوات وضباط الشرطة من وحدة جدعونيم وضباط شرطة الحدود قتلوا مسلحين فلسطينيين اثنين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية صباح اليوم، وبحسب البيان، فإن الرجلين كانا مسؤولين عن عدة هجمات إطلاق نار ضد القوات في المنطقة.
وأضاف البيان، أن القوات طاردت المطلوبين، واندلعت خلالها اشتباكات وقتل المسلحون
وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إنها أُبلغت بوفاة الرجلين، مما يشير إلى أن جثتيهما محتجزتان لدى السلطات الإسرائيلية.
إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة جراء إطلاق صاروخ من لبنان، ورد الجيش الإسرائيلي على النيران
تم الكشف عن إطلاق عدة قذائف هاون من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع الجيش الإسرائيلي في منطقة شاتولا. وأصيب ثلاثة جنود من الجيش بجروح طفيفة في وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي. وقد تم إبلاغ عائلاتهم. صرح بذلك الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم منذ قليل رصد إطلاق عدة قذائف هاون من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة يافطات، وردت القوات بإطلاق النار على مصادر النيران.
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة
المستشفى الميداني الإماراتي في رفح يبدأ استقبال الجرحى
بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في رفح جنوبي القطاع باستقبال عدد من جرحى الحرب بعد أن جرى تحويلهم من مستشفيات جنوبي القطاع في خان يونس ورفح التي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات والإمكانات الطبية.
واشنطن تتمسك بموقفها بشأن مستقبل قطاع غزة
حددت واشنطن المرتكزاتِ التي ستَبني عليها الإدارةُ الأميركية في مناقشتها مع الشركاء في المنطقة بشأن مستقبل قطاع غزة، مشددة على معارضة التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة إسناد المهام الأمنية للسلطة الفلسطينية.
معبر رفح يواصل استقبال الجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج بمصر
يواصل معبر رفح البري استقبال الجرحى والمصابين من سكان قطاع غزة، حيث تم تخصيص نحو 20 من المستشفيات المصرية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا حوالي 200 هدف لحماس الليلة
خلال الليل، هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي 200 هدف لحماس في قطاع غزة، ودمر أيضًا البنى التحتية التي أقيمت في المدارس.
وقالت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تواصل عملياتها في قطاع غزة، إلى جانب الضربات المكثفة التي شنتها طائرات القوات الجوية.
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في معارك غزة
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يتحدث مع رئيس الوزراء القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن
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