ومن المقرر أن تصل اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة سريعة إلى مصر وغزة لتدفع قدما بزيارات الصليب الأحمر للمختطفين ونقل الأدوية، وذلك عقب لقائها في الدوحة بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل ثلاثة عسكريين أمس الأحد خلال القتال الذي شهد معارك عنيفة ففي وسط قطاع غزة سقط اللواء (احتياط) نيريا شاعر، 36 عاماً، من مدينة يفنيه، مقاتل في الكتيبة 6655، اللواء 55 ('شكل الرمح')، واللواء (احتياط) بن زوسمان، 22 سنة، من القدس، مقاتل في قسم الاستطلاع في الكتيبة 601، اللواء 401 (ثكنة الآثار الحديدية)، فيلق الهندسة القتالية، قُتل أمس في معركة بشمال قطاع غزة.

إضافة إلى الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام، 19 عاما، من زخرون يعكوف، مقاتل في الكتيبة 601، اللواء 401 (ثكنة الآثار الحديدية)، فيلق المهندسين القتالي، الذي سقط أمس في معركة بشمال قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ بدء المعارك البرية في القطاع إلى 74.

وأكد رئيس جهاز الموساد ديدي برنياع أمس في حديث مسجل أنه يتعهد القضاء على قادة حماس في كل مكان حتى تركيا وقطر.

ومن المقرر أن تصل اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولاريتش في زيارة سريعة إلى مصر وغزة لتدفع قدما بزيارات الصليب الأحمر للمختطفين ونقل الأدوية، وذلك عقب لقائها في الدوحة بزعيم حركة حماس إسماعيل هنية. وبعدها تجري زيارة ليومين إلى إسرائيل على وقع انتقادات حادة لأداء الصليب الأحمر في الحرب.

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