الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء ثلاثة من جنوده قتلوا في معارك غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أسماء ثلاثة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا داخل القطاع إلى 74

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أسماء ثلاثة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا داخل القطاع إلى 74.

كان الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام، 19 عامًا، من زخرون يعقوب، مقاتلًا في اللواء 401 ضمن فيلق الهندسة القتالية. استشهد خلال القتال بشمال قطاع غزة.

وكان الرقيب أول (احتياط) بن زوسمان، 22 عامًا، من القدس، أيضًا جزءًا من اللواء 401 ضمن فيلق الهندسة القتالية. قتل خلال معركة اندلعت شمال قطاع غزة. بعد وفاته، تمت ترقية زوسمان إلى رتبة عقيد (احتياط).

الرقيب أول (احتياط) نيريا شاعر، 36 عامًا، من يفنه في وسط إسرائيل، كان مقاتلًا في الكتيبة 6655 في اللواء 55. ويقال إنه قُتل يوم الأحد أثناء القتال في شمال غزة.

وجاء أيضا أن جندياً في الهندسة القتالية في اللواء 401 أصيب بجروح خطيرة.