الإعلان عن مقتل الشاب جوناثان سميرانو (21 عاماً) في أسر حماس

أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة جوناثان سميرانو بوفاته في أسر حماس. ساميرانو، الذي بلغ 21 عامًا، عاش في تل أبيب ومارس عمله كمنسق موسيقى. قالت عائلته إنه كان دائمًا يبعث روح الحياة في أي حفلة يتسلمها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .