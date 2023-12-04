الإعلان عن مقتل الشاب جوناثان سميرانو (21 عاماً) في أسر حماس

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تم اختطاف ساميرانو في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم من كيبوتس بئيري حيث سعى هو وصديقه مائور جراتزياني إلى البحث عن مأوى بعد أن هاجمت حماس مهرجان نوفا الموسيقي

أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة جوناثان سميرانو بوفاته في أسر حماس. ساميرانو، الذي بلغ 21 عامًا، عاش في تل أبيب ومارس عمله كمنسق موسيقى. قالت عائلته إنه كان دائمًا يبعث روح الحياة في أي حفلة يتسلمها.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تم اختطاف ساميرانو في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم من كيبوتس بئيري حيث سعى هو وصديقه مائور جراتزياني إلى البحث عن مأوى بعد أن هاجمت حماس مهرجان نوفا الموسيقي. وتم العثور على جثة جراتزياني في المنطقة المجاورة بعد عدة أيام من الهجوم المروّع.

وأدى الهجوم على مهرجان نوفا الموسيقي إلى مقتل 350 شخصا. وكان العديد من الحاضرين في الحفل من بين المختطفين يوم 7 أكتوبر.