قائد فرقة غزة خلال جنازة العقيد آساف حمامي: "سوف نعيده"

“لقد كان هناك ليحمي بجسده سكان البلدات الحدودية مع غزة، الذين كانوا عائلته الثانية والذين أحبهم كثيرا”. “من كرس حياته كلها لأمن الدولة، وربط مصيره بحماية مواطني إسرائيل، سقط كقائد وجندي، محققا رسالته"

تجمع مئات الأشخاص يوم الاثنين في مقبرة كريات شاؤول في تل أبيب، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على العقيد آساف حمامي، الذي قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر واختطف جثمانه إلى غزة على أيدي عناصر حماس. وقال العميد آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة، خلال حفل التكريم: “أعدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن”.

وقال وزير الأمن يوآف غالانت في رثائه: "كل من يعرف آساف، سواء كقائد أو صديق، يعرف أنه كان دائما حيث يوجد خطر وحيث تكون هناك حاجة إلى تحرك. لقد كان هناك خلال 22 عاما من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وأيضا في اليوم الذي بدأت فيه الحرب في 7 أكتوبر". وتابع " "وبمجرد أن سمع عن الهجوم الإرهابي، لم يتردد لحظة واحدة ودخل المعركة".

Said Khatib/AFP/Getty Images مسلحو حماس يتجهون نحو السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس، جنوب قطاع غزة، 7 أكتوبر، 2023.

وتابع الوزير: “لقد كان هناك ليحمي بجسده سكان البلدات الحدودية مع غزة، الذين كانوا عائلته الثانية والذين أحبهم كثيرا”. “من كرس حياته كلها لأمن الدولة، وربط مصيره بحماية مواطني إسرائيل، سقط كقائد وجندي، محققًا رسالته ومهمة حياته”.

وقال آفي دابوش، ممثل كيبوتس نيريم، حيث قُتل آساف حمامي: "أريد أن أعطيك لقبًا آخر، وهو "ماجن نيريم" (المدافع عن نيريم)". وقال: “عندما كنا في الملاجئ، أتيتم لإنقاذنا، ودخلتم الكيبوتس، وبحثتم عن الإرهابيين وخضتم معركة غير متكافئة، مع عدد قليل ضد عدد كبير من الإرهابيين، كنتم معجزتنا”.