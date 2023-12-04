إسرائيل في حرب: تشديد تحذيرات السفر إلى عشرات الدول بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة

أصدر مكتب الأمن القومي تعديلات لمستويات التحذير من السفر لمختلف البلدان على ضوء استفحال النيران في غزة والتهديدات المتزايدة من إيران وحماس، فضلا عن زيادة الحوادث المعادية للسامية

أصدر مكتب الأمن القومي تعديلات لمستويات التحذير من السفر لمختلف البلدان على ضوء استفحال النيران في غزة والتهديدات المتزايدة من إيران وحماس، فضلا عن زيادة الحوادث المعادية للسامية ومحاولات الهجمات ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للتعديلات فقد تم إصدار تحذير السفر من المستوى الثاني لعدة دول في أوروبا الغربية (بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) وأمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين) وكذلك أستراليا وروسيا، مما يوصي بزيادة اليقظة.

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تم إصدار تحذير أقوى (المستوى 3)، يقترح تجنب السفر غير الضروري، لبعض البلدان في أفريقيا (بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا) وآسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان).

ولذلك ينصح مكتب الأمن القومي الجمهور الإسرائيلي بالتفكير بعناية في ضرورة السفر إلى الخارج في الأسابيع المقبلة، واختيار الوجهات بعناية واتباع توصيات السلامة. ويوصى بشكل خاص بتجنب المناطق عالية الخطورة، مثل الدول العربية والشرق أوسطية وشمال القوقاز والدول المجاورة لإيران وبعض الدول الإسلامية في آسيا. كما يتم حث المسافرين على تجنب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، والبقاء يقظين وعدم إبراز الرموز الإسرائيلية أو اليهودية علنًا.