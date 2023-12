إسرائيل في حرب: تشديد تحذيرات السفر إلى عشرات الدول بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة

أصدر مكتب الأمن القومي تعديلات لمستويات التحذير من السفر لمختلف البلدان على ضوء استفحال النيران في غزة والتهديدات المتزايدة من إيران وحماس، فضلا عن زيادة الحوادث المعادية للسامية ومحاولات الهجمات ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للتعديلات فقد تم إصدار تحذير السفر من المستوى الثاني لعدة دول في أوروبا الغربية (بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) وأمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين) وكذلك أستراليا وروسيا، مما يوصي بزيادة اليقظة.