"مع لجنة صغيرة وسرية وبدون نواب عرب": هكذا ستقام المحكمة الخاصة التي ستقاضي مسلحي حماس

حددت اليوم في الكنيست الخطوط العربية للمحكمة الخاصة التي ستقيمها إسرائيل لمقاضاة مسلحي حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

بعد تاجيل النقاش الأول لإقامة محكمة خاصة لمقاضاة ومحاكمة مسلحي حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، خشية من تعريض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر- تم صياغة الخطوط العريضة لدفع تشريع القانون في الكنيست.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه وفقا للاتفاق، سيتم تشكيل لجنة فرعية صغيرة وسرية من قبل لجنة التشريع في الكنيست تعمل على تجهيز القانون، وستكون النقاشات داخلها مغلقة أمام وسائل الإعلام لمنع نشر القرار المرتبطة بعملية محاكمة هؤلاء المسلحين والعقوبات المحتملة.

وقال المسؤولون في اللجنة أن اللجنة الفرعية ستكون صغيرة ومحدودة، ومن بين الأمور الأخرى، لن ينضم اليها أعضاء كنيست من الأحزاب العربية.وكشف هؤلاء المسؤولين أنه الى جانب الرغبة بأن يكون المنتدى الذي يجهز القانون موضوعي ومتقارب، ايضا هناك رغبة بأن لا يلعب النواب العرب دورا بالعملية بسبب مخاوف من أن تتضرر هذه العملية.

ويشار إلى أنه تم تأجيل النقاش حول إقامة المحكمة الخاصة التي ستحاكم مسلحي حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة بسبب المخاوف من الحاق الضرر بعملية الإفراج عن المختطفين لدى حماس. وافيد الشهر الماضي بأن المستشارة القضائية للحكومة، النيابة العامة، ادارة االمحاكم ومكتب المدعي العام يعتقدون جميعا بأن المحاكمة الجنائية العادية عن طريق محكمة عادية ليست العملية الصحيحة لتطبيق القانون على مسلحي حماس.