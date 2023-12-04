لواء كفير يدمر 30 نفقا في أولى مهماته العسكرية في قطاع غزة

اللواء العسكري الذي تأسس عام 2005 نشر صورا لنشاطاته اليوم في قطاع غزة

لأول مرة منذ إقامتها في عام 2005، يقوم لواء "كفير" بمناورة برية داخل قطاع غزة. وخلال نشاط الوحدة العسكرية، عثر المقاتلون على أكثر من 30 فتحات لأنفاق وقاموا بتدميرها.

وتعمل الوحدة العسكرية بالتعاون مع قوات الهندسة، المدرعات والمدفعية، ويعمل طاقم للواء كفير على منع مقاتلي حماس من تنفيذ مهمات إضافية تهدف الى تمكين استمرار المناورة العسكرية. بالإضافة الى الكشف عن عشرات الأنفاق، وجه المقاتلون عشرات الغارات الجوية. وحوالي 100 ضربة مدفعية وتدمير العديد من الأهداف المسلحة في أنحاء قطاع غزة.

وقال قائد لواء كفير "إن اللواء تدرب كثيرا على هذه اللحظة، أنا فخور بقيادة اللواء في أول مناورة لها في التاريخ،وأنا واثق من أننا سنواجه كل مهمة بامتياز كما حدث حتى الآن في الحرب. وتمكن اللواء حتى الآن من تحديد موقع وتدمير أكثر من 30 نفقا بالتعاون مع الوحدات الأخرى. إن التعاون مع القوات الجوية وثيق ومهم للغاية. نحن نتعلم ونحسن ونصقل قدراتنا في كل يوم من أيام القتال، وسنواصل القيام بذلك".