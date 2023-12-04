صحيفة أمريكية: قذيفة أطلقت في 7 أكتوبر أصابت قاعدة إسرائيلية بها صواريخ ذات رؤوس

جاء هذا بناء على تحليلات أجرتها الصحيفة لصور للأقمار الصناعية التقطت في 7 أكتوبر

أصابت قذيفة أطلقت الهجوم المباغت لحماس في 7 أكتوبر قاعدة عكسرية في مركز البلاد، والتي يتواجد بها وفقا للتقديرات صواريخ ذات رؤوس حربية نووية ، جاء هذا وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" بناء على تحليل صور للأقمار الصناعية.

ووفقا للتقرير، رغم أن الصواريخ نفسها لم تتضرر، اندلع حريق اقترب من المنشآت التي يتم فيها تخزين الصواريخ والأسلحة الحساسة الأخرى. إسرائيل ولا مرة اعترفت بامتلاكها ترسانة نووية، لكن وفقا لمنشورات أجنبية ذكرت أنه بحوزتها عشرات الرؤوس الحربية النووية.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين، لصحيفة نيويورك تايمز إنه يقدر :"أن القاعدة تحتوي على ما بين 25 إلى 50 صاروخًا من طراز "يريحو" قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفقاً لكريستنسن، الذي أجرى بحثاً حول نفس القاعدة، فمن المرجح أن هذه القذائف يتم الاحتفاظ بها في مكان آخر بالمنشأة، وبالتالي لم يكونوا عرضة للتهديد بسبب الهجوم الصاروخي.